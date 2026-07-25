Logo

Жена из Приједора хеликоптером превезена до Београда: Биће пребачена у Минск

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 20:12

Коментари:

1
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.
Фото: МУП Републике Српске

Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске вечерас су успјешно извршили ваздушни медицински транспорт пацијенткиње из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци до Београда.

"Пацијенткиња из Приједора хитно је превезена до Београда како би стигла на лет за Минск, гдје је очекује трансплантација бубрега", саопштено је из МУП-а Републике Српске, а преноси Срна.

Истиче се да је Управа за ваздухопловство МУП-а Републике Српске још једном показала спремност да, у најкраћем року и у координацији са надлежним здравственим установама, пружи подршку у ситуацијама када су брзина и ефикасност од пресудног значаја за спасавање живота грађана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хеликоптер

МУП Републике Српске

Приједор

Minsk

Коментари (1)

Више из рубрике

Соба Монике Белучи Требиње

Друштво

Зашто за једном собом у Требињу влада велико интересовање?

2 ч

0
Манастир Осовица икона Богородица Тројеручица

Друштво

Манастир Осовица мјесто молитве и заједништва

3 ч

0
беба новорођенче мало дијете

Друштво

Ово су најљепша мушка и женска имена на свијету: Једно је код нас посебно популарно

7 ч

0
Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.

Друштво

Сутра топло, у појединим дијеловима пљускови

7 ч

0

  • Најновије

21

55

Регата "Лађом низ Уну" окупила око 800 људи из Српске

21

51

У недјељу је најкраћи дан у години, ево и зашто

21

38

"Више од 19 милиона КМ уложено у јавне пројекте у Челинцу"

21

37

Чиме то Французи гасе пожар? Ово су урадили први пут

21

33

Емотиван опроштај стручног штаба од Дешана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима