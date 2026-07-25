Жена из Приједора хеликоптером превезена до Београда: Биће пребачена у Минск

Аутор:АТВ редакција
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Припадници Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске вечерас су успјешно извршили ваздушни медицински транспорт пацијенткиње из Универзитетског клиничког центра Републике Српске у Бањалуци до Београда.
"Пацијенткиња из Приједора хитно је превезена до Београда како би стигла на лет за Минск, гдје је очекује трансплантација бубрега", саопштено је из МУП-а Републике Српске, а преноси Срна.
Истиче се да је Управа за ваздухопловство МУП-а Републике Српске још једном показала спремност да, у најкраћем року и у координацији са надлежним здравственим установама, пружи подршку у ситуацијама када су брзина и ефикасност од пресудног значаја за спасавање живота грађана.
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