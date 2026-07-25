Манастир Осовица мјесто молитве и заједништва

Аутор:Лана Остојић
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На празник Пресвете Богородице Тројеручице, молитва и литија испунили су светињу која већ вијековима чува сјећање, страдање и наду српског народа. У саборној цркви чува се једна од највећих српских светиња – икона Пресвете Богородице Тројеручице, дар манастира Хиландар.
„Оно што нас посебно радује, уз велико присуство нашег вјерујућег народа – што је доказ да Богородица чини чуда и да се непрестано брине о свом народу. Хвала богу ми то овдје најбоље осјетимо, јер откад нам је дошла икона пресвете Богородице – све нам је боље све нам је љепше и све нам је благословеније“, казао је Игуман манастира Осовица, архимандрит Теофил Димитрић.
Централни дио прославе била је Света архијерејска литургија коју је служио Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем, након чега је услиједила литија око храма.
„Овај народ има шансе да опстане и остане на овим простора искључиво зато што је посвећен вјери и треба још више да се посвети. Ми немамо ни оружане снаге, немамо ни било шта чиме би могли да се супротставимо онима који су наши непријатељи – осим вјере која производи вољу, а воља производи карактер и у томе треба да будемо окупљени. Ово су дивно проведени тренуци“, поручује лидер СНСД-а Милорад Додик.
Литургија, литија и заједничка молитва још једном су показали колико је ова светиња важна за вјернике широм Републике Српске. Док вијекови пролазе, манастир Осовица остаје мјесто окупљања, молитве и наде.
А ево шта су поручили и вјерници који су се данас сабрали у Манастиру Осовица:
„Посебан осјећај, посебна топлина, поготово кад је у сабрању оволико људи у молитви и осјети се посебна радост молитве и испуњеност“.
„Ово је велико светилиште и то се осјети кад се дође и кад сам у прилици дођем“.
„Један велики празник за нашу вјеру и за наш народ. Долазимо често, ја нисам био ту година, али сад ми је нешто ово ново све и сретан сам с тим“.
Манастир Осовица једна је од највећих православних светиња у Републици Српској. Иако нису сачувани значајнији писани трагови, историчари претпостављају да је ово ктиторско д јело краља Стефана Драгутина Немањића. Од свог настанка у 14. вијеку, манастир је више пута рушен и обнављан, дијелећи судбину српског народа.
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