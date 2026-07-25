Цуре документи: Турска још не може куповати америчке авионе Ф-35

Аутор:АТВ редакција
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Турска и даље не испуњава законске услове за повратак у програм борбених авиона Ф-35, наведено је у званичном допису америчког Стејт департмента упућеном Конгресу.
У документу од 22. јула, посланом у име предсједника Доналда Трампа као одговор посланику Веслију Белу, потврђено је да се политика Вашингтона према учешћу Турске у програму Ф-35 није промијенила.
Та политика у потпуности је усклађена са Законом о супротстављању америчким противницима путем санкција (CAATSA) и чланом 1245. Закона о националној одбрани за 2020. годину, пише „Џерузалем пост“.
У допису се појашњава да Турској не може бити испоручен ниједан авион Ф-35 све док се Анкара у потпуности не усклади са америчким законима.
То подразумијева рјешавање спора око набавке руског система противваздушне одбране С-400. Турска тај систем и пратећу опрему више не смије посједовати, мора дати гаранције да га више неће набављати и испунити све преостале законске услове за сертификацију.
„Турска још није испунила ове услове“, наводи Стејт департмент и додаје да сваки процес рјешавања питања система С-400 мора бити „транспарентан, законит и у складу са нашим интересима националне безбједности“.
У писму се помиње и недавни билатерални састанак предсједника Трампа и турског предсједника Реџепа Тајипа Ердогана, одржан 7. јула у Анкари.
Наводи се да ће Вашингтон наставити разговоре са Анкаром како би био ријешен проблем система С-400, уз истовремено јачање сарадње унутар НАТО-а.
Однос Сједињених Америчких Држава и Турске описан је као партнерство засновано на заједничким безбједносним интересима и уравнотеженој трговини.
Из Вашингтона поручују да ће наставити сарадњу са Турском у областима од заједничког интереса, али да ће је и „сматрати одговорном када њени поступци поткопавају америчке интересе“.
Стејт департмент ипак признаје Анкари заслуге за подршку низу америчких дипломатских иницијатива. Оне обухватају напоре повезане са Русијом и Украјином, Азербејџаном и Јерменијом, те Газом, као и операције против Исламске државе и ширу регионалну борбу против тероризма.
Иако Вашингтон и даље изражава дугогодишњу забринутост због односа Турске са Хамасом, Стејт департмент истиче да је Анкара одиграла „кључну улогу“ у промовисању Трамповог мировног плана за Газу.
Према писму, Турска је искористила своје везе са политичким руководством Хамаса како би помогла у прихватању плана и покретању прве фазе прекида ватре.
Касније је постала и једна од оснивачица Одбора за мир (Board of Peace). У допису се такође наводи да Турска и даље доприноси регионалној стабилности, укључујући и ситуацију у Сирији.
Истовремено, Стејт департмент наглашава да Сједињене Америчке Државе настављају да уводе санкције субјектима повезаним са Хамасом, укључујући лажне добротворне организације преко којих се новац шаље војном крилу те организације.
Упозорава се да Хамасово коришћење неформалних финансијских мрежа и нерегистрованих мјењачница у Турској „и даље изазива забринутост“.
Вашингтон је одлучан у намјери да прекине те незаконите токове финансирања.
Писмо се завршава потврдом да ће Стејт департмент наставити блиско да сарађује са Конгресом у вези са односима са Турском, програмом Ф-35 и широм регионалном безбједношћу.
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