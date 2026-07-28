Јокић добио новог тренера – одбио је евролигаша

Аутор:АТВ редакција
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Дугогодишњи НБА тренер Дејв Јергер постигао је договор са Денвер Нагетсима и наредне сезоне биће први помоћни тренер у стручном штабу главног тренера Дејвида Аделмана.
Како је пренио Шемс Чаранија, Јергер је прихватио понуду Денвера и преузеће једну од најважнијих улога у стручном штабу франшизе из Колорада.
Према сазнањима „БаскетНјуза“, 52-годишњи стручњак био је међу главним кандидатима за мјесто првог тренера Париза, али је одлучио да настави каријеру у НБА лиги.
Longtime NBA coach Dave Joerger has agreed on a deal to become the lead assistant coach for the Denver Nuggets on head coach David Adelman's staff, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) July 28, 2026
Јергер иза себе има више од двије деценије тренерског искуства. Као главни тренер Мемфис Гризлиса радио је од 2013. до 2016. године и у свакој сезони одвео екипу у плеј-оф. Најуспјешнију сезону имао је 2014/15, када је Мемфис остварио 55 побједа и стигао до полуфинала Западне конференције.
Од 2016. до 2019. године предводио је Сакраменто Кингсе. У посљедњој сезони остварио је учинак 39-43, што је у том тренутку био најбољи резултат франшизе у више од деценије.
Посљедњих година радио је као помоћни тренер Филаделфија Севентисиксерса, био консултант Кливленд Кавалирса, а претходне сезоне налазио се у стручном штабу Дока Риверса у Милвоки Баксима, преноси Б92
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