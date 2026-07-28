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Јокић добио новог тренера – одбио је евролигаша

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 08:05

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Јокић добио новог тренера – одбио је евролигаша
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević

Дугогодишњи НБА тренер Дејв Јергер постигао је договор са Денвер Нагетсима и наредне сезоне биће први помоћни тренер у стручном штабу главног тренера Дејвида Аделмана.

Како је пренио Шемс Чаранија, Јергер је прихватио понуду Денвера и преузеће једну од најважнијих улога у стручном штабу франшизе из Колорада.

Према сазнањима „БаскетНјуза“, 52-годишњи стручњак био је међу главним кандидатима за мјесто првог тренера Париза, али је одлучио да настави каријеру у НБА лиги.

Јергер иза себе има више од двије деценије тренерског искуства. Као главни тренер Мемфис Гризлиса радио је од 2013. до 2016. године и у свакој сезони одвео екипу у плеј-оф. Најуспјешнију сезону имао је 2014/15, када је Мемфис остварио 55 побједа и стигао до полуфинала Западне конференције.

adelman
adelman

Од 2016. до 2019. године предводио је Сакраменто Кингсе. У посљедњој сезони остварио је учинак 39-43, што је у том тренутку био најбољи резултат франшизе у више од деценије.

Посљедњих година радио је као помоћни тренер Филаделфија Севентисиксерса, био консултант Кливленд Кавалирса, а претходне сезоне налазио се у стручном штабу Дока Риверса у Милвоки Баксима, преноси Б92

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Тагови :

Дејв Јергер

Дејвид Аделман

Денвер Нагетс

Никола Јокић

кошарка

НБА

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