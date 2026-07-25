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Добар почетак "орлића" – Србија побиједила Словачку на старту Европског првенства

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 16:16

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Кошаркашка репрезентација Србије "орлићи"
Фото: Instagram/kssrbije

Кошаркашка репрезентација Србије до 18 година успјешно је започела Европско првенство у Италији побиједивши Словачку резултатом 94:70.

Млади кошаркаши Србије ушли су у овај дуел као фаворити, али су Словаци у првом полувремену били за нијансу бољи противник, па су отишли на 15-минутни одмор са предношћу 38:33.

У наставку игре "орлићи" су истрчали на терен са много бољом игром и одмах су на почетку треће четвртине направили серију 10:0.

Успијевали су Словаци да одржавају егал са изабраницима селектора Саше Оцокољића све до краја треће четвртине, када су српски кошаркаши започели серију 20:0 при резултату 56:53 у корист Словака.

Након што су "орлићи" дошли до предности од 17 поена у четвртој четвртини, било је јасно да ће Србија уписати побједу. Покушали су репрезентативци Словачке да смање заостатак, али безуспјешно.

На крају убједљива побједа Србије са 24 поена разлике (94:70) за изузетно позитиван почетак такмичења.

У редовима српске репрезентације најефикаснији били су Ђорђе Гњато са 15, Вук Даниловић са 13 и Андреј Бјелић са 12 поена.

У сљедећем колу Србија ће одмјерити снаге са Турском у недјељу од 20 часова и 30 минута, а након тога услиједиће и сусрет против Данске.

(РТС)

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Европско првенство

Италија

Србија

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