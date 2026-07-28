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Њемачка полиција: Више од 400 људи представља исламистичку пријетњу

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:35

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Њемачка полиција: Више од 400 људи представља исламистичку пријетњу
Фото: Tanjug / AP / Armin Weigel

Канцеларија њемачке савезне криминалистичке полиције тренутно класификује 410 људи као исламистичку пријетњу, према извјештају медијске групације РНД објављеном у уторак. Тај број, који се односи на стање 1. јула, укључује људе повезане с исламистичким тероризмом или екстремизмом за које се сматра да су способни извести озбиљна насилна д‌јела, укључујући нападе.

Даљњих 65 људи сматра се потенцијалном десничарском пријетњом, а 17 љевичарском екстремистичком пријетњом. Разлози за додавање или уклањање појединаца с пописа разликују се и њемачка полиција у савезним покрајинама процјењује их од случаја до случаја, саопштио је БКА.

Број особа на попису стога се мијења те сам по себи не пружа поуздан показатељ укупног нивоа пријетње, додали су.

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Напад комбијем на ивици параде поноса

Подаци долазе након што је у суботу навече, на ивици берлинских догађања поводом параде поноса познате у Њемачкој као Кристофер стрит деј (ЦСД), 21-годишњи мушкарац рођен у Берлину, либанонског подријетла и с познатим везама с исламистичким екстремизмом, комбијем улетио међу окупљене.

Једна жена је погинула, а још 29 особа је повријеђено. Осумњичени је такође напао пролазнике оштрим предметом, за који се вјерује да је била мачета. Погинуо је у нед‌јељу током полицијске акције.

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Тагови :

Њемачка

исламисти

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