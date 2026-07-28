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Трамп: Добри разговори са Ираном; Техеран: Ситуација у Ормузу се није промијенила

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АТВ редакција
28.07.2026 06:42

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Мали чамци поредани су уз обалу, док су теретни бродови и друга комерцијална пловила усидрена у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 27. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/Razieh Poudat/ISNA via AP

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су разговори Вашингтона и Техерана "добри" и да постоји могућност напретка у преговорима. Иран, с друге стране, поручује да се ситуација у Ормуском мореузу није промијенила.

Док се на дипломатском плану појављују назнаке могућег наставка разговора, Вашингтон и Техеран настављају да размјењују оштре поруке, уз задржавање војних опција и међусобна упозорења.

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да су разговори са Ираном "добри" и да постоји шанса за договор, али је поручио да би Сједињене Државе могле да наставе војне операције уколико преговори не уроде плодом. Навео је и да је привремено обуставио нападе како би дипломатији пружио још једну прилику, док је истовремено потврдио блиску координацију са Израелом.

С друге стране, Техеран одбацује тврдње да је иницирао наставак преговора са Вашингтоном, истичући да се његов став није промијенио, док је поново упозорио Бугарску због подршке америчким војним операцијама.

Ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи поновио је подршку Хезболаху и оцијенио да је отпор једини пут, уз захтјев да Израел обустави војне операције у Либану као предуслов за сваки будући споразум.

У међувремену, израелски премијер Бенјамин Нетанјаху отпутовао је у Вашингтон на разговоре са Трампом, док је Канал 12 објавио да је Израел, уочи састанка, убрзао одлуку о почетном распоређивању међународних снага у Појасу Газе.

Истовремено, високи комесар УН за људска права Фолкер Тирк упозорио је да би поједине израелске акције у Либану могле представљати ратне злочине.

(РТС)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Иран

Техеран

Ормуски мореуз

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