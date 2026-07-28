Данас славимо Ћириловдан: Један обичај је обавезан за срећу, а ево шта свака мајка треба да уради

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници данас прослављају Ћириловдан - празник Светих мученика Кирика и Јулите, сина и мајке који су страдали у великим прогонима хришћана за вријеме цара Диоклецијана.
Ријеч је о ранохришћанским мученицима за чије поштовање је везан велики број народних обичаја и вјеровања.
Према предању, Света Јулита је била племићког рода, али је рано остала удовица, сама са својим новорођеним сином Кириком. Како је и сама била хришћанка, и дијете је одмах крстила и од малена га учила вјери.
Слично, постоји прича да овај светац има власт над сунчевим зрацима и лијечи. У неким сеоским крајевима Србије и данас постоји обичај склањања страшила са њива, јер данас нису потребна. Верује се да Свети Ћирил штити од птица грабљивица.
Читава села и породице данас у Србији славе Светог Кирика и његову мајку Јулиту. Верује се да Свети Кирик/Ћирил штити од кожних болести, па се овог дана сви који имају здравствених проблема за кожом купају на изворима и рекама.
Породица
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Како је ово, прије свега празник љубави мајке и дјетета, жене на данашњи дан треба да избјегавају да грде и вичу на дјецу, јер ће вјерује се, у противном бити болесна преко године.
Овог древног “правила” придржавају се и остали укућани, па је данас празник коме се малишани нарочито радују, јер ће им се испуњавати свака жеља.
(курир)
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