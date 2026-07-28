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МУП у акцији солидарности: Стотине полицајаца широм Српске дарују крв

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 07:10

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Фото: ATV

Министарство унутрашњих послова Републике Српске организује у периоду од 27. до 31. јула 2026. године, широм Републике Српске, акцију добровољног даривања крви у којој ће учествовати 476 припадника Министарства и 103 кадета Полицијске академије.

Полицијске службенике Полицијске управе Требиње који су се одазвали овој акцији обићи ће данас, 28. јула 2026. године у 10,30 часова, у Служби за трансфузијску медицину у Требињу, министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и директор полиције Синиша Кострешевић.

Изјаве за новинаре планиране су испред Службе за трансфузијску медицину у Требињу, саопштено је из МУП-а Српске.

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Тагови :

МУП Републике Српске

добровољно даривање крви

Република Српска

Полиција

Хуманитарна акција

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