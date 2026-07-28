Шесторо дјеце убијено у кући, помахнитали отац пресудио породици

Аутор:АТВ редакција
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Осмочлана породица пронађена је мртва у кући захваћеној пожаром у Мичигену, а истрага је показала да је ријеч о убиству и самоубиству, саопштиле су данас локалне власти.
Ватрогасци су у петак, након дојаве о пожару у кући у општини Гранд Хејвен, пронашли тијела шесторо дјеце, узраста од пет до 15 година, као и њихових родитеља, пренио је "Еј-Би-Си њуз".
Канцеларија шерифа округа Отава саопштила је да су сви чланови породице преминули од простријелних рана.
Према резултатима обдукције, 47-годишњи Кристофер Каролкјевич извршио је самоубиство, док су смрт његове 39-годишње супруге Аманде и њихово шесторо дјеце окарактерисане као убиства.
Међу жртвама су четири дјечака од пет, 11, 12 и 15 година, и двије једанаестогодишње девојчице.
Четворо дјеце било је биолошко, а двоје усвојено.
Капетан канцеларије шерифа Џејк Спаркс рекао је да је ријеч о "неописивој трагедији" и да ће истражиоци учинити све како би утврдили мотиве злочина.
Ватрогасци су у петак ујутру прво реаговали на пријаве о мирису дима, али тада нису успјели да лоцирају пожар.
Неколико сати касније поново су позвани због бијелог дима који је излазио из куће, гдје су током гашења пожара пронашли тијела чланова породице у различитим спаваћим собама.
Истрага је показала да је пожар највјероватније намјерно подметнут на више мјеста у кући, при чему је највећа штета причињена у подруму, пренио је Тањуг.
У пожару су угинули и кућни љубимци породице, међу којима неколико паса и најмање једна мачка.
Истрага се наставља како би се утврдиле све околности овог случаја, преноси Срна
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