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САД покренуле ревизију, Европа у страху

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 11:15

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Војници америчке војске возе оклопна возила у конвоју у војној бази за обуку Вај Адам близу Хајдухадаза, на сјевероистоку Мађарске, у среду, 15. јуна 2022. Америчка јединица обавља заједничку патролу са мађарским трупама у жупанији Саболч-Сатмар-Берег која се граничи са Украјином.
Фото: Tanjug/AP/MTIZsolt Czegledi

Сједињене Државе покренуле су ревизију свог војног присуства у Европи, што је потез који слиједи након поновљених критика предсједника Доналда Трампа на рачун европских савезника у НАТО-у. Одлука је објављена у понедјељак, мјесец дана након што је амерички министар одбране Пит Хегсет најавио такав корак због, како наводи Трампова администрација, незадовољавајуће реакције европских партнера на рат у Ирану, пише Јуроњуз.

Циљ је пребацити одговорност на Европу

Подсекретар америчког Министарства одбране Елбриџ Колби написао је на платформи Икс (X) да је сврха ревизије да се осигура да Европа унутар НАТО-а брзо и неповратно преузме главну одговорност за сопствену конвенционалну одбрану. Колби је додао да ће исход убрзати трансформацију НАТО-а у „снажнији, праведнији и одрживији савез“.

Сличну поруку министар одбране Пит Хегсет пренио је колегама из НАТО-а на састанку у Бриселу у јуну.

„Ово ће бити стварна ревизија. Њен циљ је да осигура да Европа преузме вођство и главну одговорност за сопствену одбрану“, рекао је Хегсет.

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Притом је напоменуо да је ријеч о „ревизији коју неке земље неће проћи, док ће је друге положити са одличним успјехом“.

Критике због Ирана и издвајања за одбрану

Хегсет је у свом говору у сједишту НАТО-а у Бриселу поновио Трампове критике и оштро прозвао европске савезнике због њихове реакције, односно недостатка реакције, на заједнички америчко-израелски рат у Ирану.

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Вашингтону је спорно и то што су неке европске земље одбиле да америчким снагама одобре коришћење база за покретање напада. Министар одбране САД такође је запријетио смањењем финансијског доприноса Вашингтона НАТО-у уколико савезници не испуне договорене циљеве о издвајањима за одбрану.

Европске реакције

Иако се потез Вашингтона очекивао, он представља изазов за европске савезнике који се прилагођавају све непредвидљивијем партнеру. Њемачки канцелар Фридрих Мерц (Friedrich Merz) прошлог мјесеца изјавио је да су савезници свјесни да Вашингтон планира да у једном тренутку повуче трупе из Европе. Истакао је да европски блок мора бити способан да се сам побрине за сопствену безбједност.

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„Знамо да морамо учинити више и управо то радимо“, поручио је Мерц.

Због растуће несигурности у америчке одбрамбене обавезе, европски савезници и Канада посљедњих мјесеци убрзали су јачање сопствених војних капацитета.

Позив на „европеизацију“ Савеза

Уочи годишњег самита НАТО-а у Анкари почетком овог мјесеца, предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен (Ursula von der Leyen) и генерални секретар НАТО-а Марк Руте (Mark Rutte) рекли су да Савез мора постати „европскији“. Циљ је да се смањи дугогодишње ослањање на америчку безбједносну заштиту.

„Не можемо наставити као до сада и превише се ослањати на Сједињене Државе. Потребна нам је много јача Европа унутар јачег НАТО-а“, рекао је Руте.

Он је такође поздравио, како је рекао, јединствену трансформацију која произлази из тјешње сарадње ЕУ и НАТО-а.

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Тагови :

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ревизија

Доналд Трамп

војска

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