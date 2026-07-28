Додик: Наставља се улагање у Пале

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће улагање у пројекте на Палама бити настављено и да ће институције урадити све да ово мјесто буде још боље.
Додик, који је на Палама присуствовао званичном пуштању у рад кружног тока вриједног 997.000 КМ, истакао је значај овог пројекта за ову локалну заједницу.
"Ми смо раније у договору са Градском управом обезбиједили да један дио средстава прикупљених на овим просторима остаје овдје за инвестиције. То је сад већ озбиљан новац од четири милиона на годишњем нивоу и зато се град и може појавити на овим мјестима, те бити иницијатор и покретач оваквих активности", изјавио је Додик новинарима.
Он је истакао да ово није једино што је урађено на Палама, указујући да су институције овдје у континуитету присутне - од изградње Економског и Правног факултета, студентских домова.
"Помогли смо и изградњу централног храма, као и школу за коју смо ангажовали средства Владе Србије, која је направљена ту, сасвим нова, са новом спортском двораном. Наставићемо да градимо и учинимо све да Пале буду још боље и уредније", напоменуо је Додик.
Улагање у пројекте у Палама биће настављено и институције ће урадити све да ово мјесто буде још боље.— Милорад Додик (@MiloradDodik) July 28, 2026
Данас је званично отворен кружни ток вриједан 997.000 КМ, пројекат који је веома значајан за ову локалну заједницу.
Ово није једино што је урађено у Палама. Институције су овдје… pic.twitter.com/2ym3S7spU6
Додик је рекао и да је прошле седмице договорено да милион Км који је био предвиђен да Влада Српске уложи овдје у подршку пројектима, буде повећан на више од два милиона КМ.
"И то ће се почети реализовати у наредних десетак дана", најавио је Додик.
Он је навео и да инвестициони циклус у Републици Српској од седам милијарди КМ обезбијеђених за наредне године подразумијева изградњу ауто-путева, кружних раскрсница, болница, домова здравља, спортских дворана и примарних енергетских објеката важних за будућност и становника и привреде.
За изградњу кружне раскрснице двије трећине средстава обезбиједио је Град Источно Сарајево, док је преостали износ издвојила Влада Републике Српске, преноси Срна.
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