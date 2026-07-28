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Додик: Наставља се улагање у Пале

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 13:55

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: x.com/Vlada_Srpske

Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да ће улагање у пројекте на Палама бити настављено и да ће институције урадити све да ово мјесто буде још боље.

Додик, који је на Палама присуствовао званичном пуштању у рад кружног тока вриједног 997.000 КМ, истакао је значај овог пројекта за ову локалну заједницу.

"Ми смо раније у договору са Градском управом обезбиједили да један дио средстава прикупљених на овим просторима остаје овдје за инвестиције. То је сад већ озбиљан новац од четири милиона на годишњем нивоу и зато се град и може појавити на овим мјестима, те бити иницијатор и покретач оваквих активности", изјавио је Додик новинарима.

Он је истакао да ово није једино што је урађено на Палама, указујући да су институције овдје у континуитету присутне - од изградње Економског и Правног факултета, студентских домова.

Пале отварање кружне раскрснице

"Помогли смо и изградњу централног храма, као и школу за коју смо ангажовали средства Владе Србије, која је направљена ту, сасвим нова, са новом спортском двораном. Наставићемо да градимо и учинимо све да Пале буду још боље и уредније", напоменуо је Додик.

Додик је рекао и да је прошле седмице договорено да милион Км који је био предвиђен да Влада Српске уложи овдје у подршку пројектима, буде повећан на више од два милиона КМ.

"И то ће се почети реализовати у наредних десетак дана", најавио је Додик.

Он је навео и да инвестициони циклус у Републици Српској од седам милијарди КМ обезбијеђених за наредне године подразумијева изградњу ауто-путева, кружних раскрсница, болница, домова здравља, спортских дворана и примарних енергетских објеката важних за будућност и становника и привреде.

За изградњу кружне раскрснице двије трећине средстава обезбиједио је Град Источно Сарајево, док је преостали износ издвојила Влада Републике Српске, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Пале

Кружни ток

Република Српска

Инвестиције

Пројекти

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