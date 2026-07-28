Оцу двије године затвора за батинање кћерке, модрице правдао вршњачким насиљем

Аутор:Огњен Матавуљ
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Основни суд у Бијељини неправоснажно је осудио Н.С. из Лопара на двије године затвора јер је прутом и длановима тукао своју тада 15-годишњу кћерку.
Пресудом, отац је оглашен кривим за насиље у породици над К.С. (2007), кћерком из првог брака, која је живјела с њим у домаћинству.
Све се одиграло 25. маја 2023. године у њиховој породичној кући. У пресуди се наводи да је Н.С. примјеном насиља угрозио спокојство и тјелесни интегритет кћерке коју је физички напао након што му је одговорила да не може чувати млађег брата, јер мора да учи.
”Оптужени је узео дрвени прут и почео је ударати по тијелу говорећи: ”Хоћеш ли икада више рећи нећу?”. Након што је прут пукао, наставио ју је тући отвореним шакама по глави и тијелу, нанијевши јој тјелесне повреде плећке, надлактице и подлактице”, наводи се у пресуди.
Жртва је током суђења детаљно испричала како ју је отац тукао критични дан. У судници је рекла да није хтјела да га пријави полицији, све док њена другарица у школи није видјела повреде, што је потом пријавила школи. Педагог ју је одвео у полицију, а касније су дошли представници Центар за социјални рад који су је одвели на преглед у Дом здравља.
Одбрана је пред судом оспоравала све наводе оптужнице, тврдећи да Н.С. никада није ”дигао руку” на кћерку. Тврдили су да је К.С. повриједио неко други, односно да је била жртва вршњачког насиља у школи.
”Ти наводи нису ничим поткрепљени па се не може ни сматрати да је оштећена из осветнички разлога лажно пријавила оца, јер се и до сазнања о повредама дошло случајно”, наводи се, између осталог, у образложењу пресуде.
При доношењу одлуке суд је цијенио налаз вјештака медицинске струке који је потврдио да су повреде на К.С. нанесе од стране друге особе и то предметом као што је прут. Да се свједочењу К.С. може вјеровати утврђено је вјештачњима неуропсихијатра и психолога.
Занимљиво је да је одбрана током суђења тражила да се изврши вјештачење садржаја телефона од оштећене, који јој је оптужени отац одузео и предао тужилаштву. Суд је тај приједлог одбио јер, како је наведено, ни одбрана ни оптужени нису понудили оправдане и разумне разлоге за вјештачење садржаја и суд сматра да је циљ тог приједлога било одуговлачење поступка, јер ни докази одбране, ни тужилаштва нису указивали на могућност да је неко други нанио повреде С.К, већ управо оптужени.
Иначе, оптужени Н.С. је осуђиван за наношење тешких повреда 2016. и 2017. године, а 2018. је осуђен за напада на службено лице у вршењу службене дужности, док му је 2002. године изречена васпитна мјера двогодишњег појачаног надзора органа социјалног старања.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Окружном суду у Бијељини.
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