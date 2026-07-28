Logo

Ухапшен мушкарац осумњичен за скрнављење вјерских објеката у Међугорју

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 13:33

Коментари:

0
Ухапшен мушкарац осумњичен за скрнављење вјерских објеката у Међугорју
Фото: Avaz

Ухапшен је мушкарац осумњичен за скрнављење на вјерским објектима у Међугорју.

Информацију о хапшењу за "Дневни аваз" потврдила је портпаролка МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош.

"Мушкарац је ухапшен на подручју Западнохерцеговачког кантона. Других информација тренутно немамо", казала је за Дневни аваз Илијана Милош, портпаролка МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.

Према ранијим информацијама из МУП-а ХНК, полиција је интензивно трагала за особом која је повезана с чином вандализма, а грађани су били позвани да помогну у идентификацији мушкарца са објављених фотографија.

Вандализам у Међугорју

Друштво

Вандализам у Међугорју, остављене бизарне поруке

Надзорне камере забиљежиле су тренутак када је осумњичени мушкарац бензином полио и запалио вањски дио олтара цркве св. Јакова. Такође је оштећен Богородичин кип, на којем су исписани различити садржаји и нанесена црна боја.

Из Жупне канцеларије Међугорје раније су саопштили да су одмах приступили чишћењу и санацији оштећења, поручивши да ће светиште остати мјесто молитве и мира.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вандализам

Међугорје

хапшење

Коментари (0)

Прочитајте више

Појачана контрола промета и обиљежавања животиња

Друштво

Појачана контрола промета и обиљежавања животиња

3 ч

0
Ова фотографија из ваздуха приказује оштећени тржни центар АЕОН након земљотреса у Кашими, префектура Кумамото, јужни Јапан, у уторак, 28. јула 2026. године.

Свијет

Експлозија у тржном центру у Јапану након земљотреса, људи заробљени

3 ч

0
Нед Пуховац

Економија

Пуховац: Пратимо евентуалне покушаје злоупотребе у вези са цијеном нафте

3 ч

0
Пале руководство Српске

Градови и општине

Руководство Српске у Палама, пуштање у саобраћај кружне раскрснице вриједне милион КМ

3 ч

0

Више из рубрике

Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила

Хроника

Ухапшен Бијељинац, за пет дана украо три аутомобила

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Бијељинцу одузет ”порше” због обијесне вожње

5 ч

1
Саобраћајка код Модриче: У судару камиона и аута једна особа теже повријеђена

Хроника

Саобраћајка код Модриче: У судару камиона и аута једна особа теже повријеђена

6 ч

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Због тешке несреће саобраћај обустављен: Повријеђен пјешак

17 ч

0

  • Најновије

16

27

Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај

16

22

Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице

16

22

Зашто сексуална привлачност слаби у дугим везама?

16

21

Све се мијења од августа: Заборавите на паковања и поправке какве знате

16

21

Вуле Арсић спроведен на рочиште у Основни суд у Вишеграду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима