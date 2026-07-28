Ухапшен мушкарац осумњичен за скрнављење вјерских објеката у Међугорју

Аутор:АТВ редакција
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Ухапшен је мушкарац осумњичен за скрнављење на вјерским објектима у Међугорју.
Информацију о хапшењу за "Дневни аваз" потврдила је портпаролка МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона Илијана Милош.
"Мушкарац је ухапшен на подручју Западнохерцеговачког кантона. Других информација тренутно немамо", казала је за Дневни аваз Илијана Милош, портпаролка МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона.
Према ранијим информацијама из МУП-а ХНК, полиција је интензивно трагала за особом која је повезана с чином вандализма, а грађани су били позвани да помогну у идентификацији мушкарца са објављених фотографија.
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Надзорне камере забиљежиле су тренутак када је осумњичени мушкарац бензином полио и запалио вањски дио олтара цркве св. Јакова. Такође је оштећен Богородичин кип, на којем су исписани различити садржаји и нанесена црна боја.
Из Жупне канцеларије Међугорје раније су саопштили да су одмах приступили чишћењу и санацији оштећења, поручивши да ће светиште остати мјесто молитве и мира.
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