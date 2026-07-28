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Вандализам у Међугорју, остављене бизарне поруке

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 10:06

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Вандализам у Међугорју, остављене бизарне поруке
Фото: X/Bljesak.info

Надзорна камера забиљежила је мушкарца који је у уторак рано ујутро подметнуо пожар на вањском олтару иза цркве св. Јакова у Међугорју. Снимак је настао у 4:46 сати, а на њој се види како мушкарац прилази олтару, полијева простор запаљивом текућином, изазива пожар и потом се удаљава.

Полицијска станица Читлук пријаву о пожару запримила је око 5 сати, недуго након дојаве о оштећењу Богородичиног кипа на Подбрду у Бијаковићима.

"У уторак у 4.30 сати Полицијска постаја Читлук запримила је пријаву да је на Подбрду у Бијаковићима оштећен Госпин кип исписивањем различитих натписа", рекла је раније за Bljesak.info портпаролка МУП-а ХНЖ-а Илијана Милош.

На кипу на Брду указања исписана је порука "Ђаво у сукњи", док су на транспаренту постављеном у близини написане поруке "Међугорје је обмана", "Госпа = ђавао" и "Само Исус".

Осим на Подбрду и код цркве св. Јакова, тијеком ноћи забиљежени су инциденти и на Крижевцу те код Плавог крста.

На недавно обновљеном вањском олтару настала је материјална штета, али њен опсег засад није службено утврђен. Полиција проводи потребне радње ради расвјетљавања свих околности и проналаска починилаца..

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Тагови :

Међугорје

Вандализам

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