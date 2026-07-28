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Драма у авиону: Запалила се преносива батерија

28.07.2026 14:00

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Фото: pexels/Michael Pointner

Преносна батерија (power bank) запалила се у путничком авиону компаније China Eastern Airlines непосредно након слетања на међународни аеродром Гуијанг Лонгдонгбао у Кини, али у инциденту нико није повређен.

Пожар је избио на лету МУ2421, којим је авион Ербас А320 саобраћао из Ланџоуа за Гуијанг, пренео је портал "Саут Чајна Морнинг Пост".

Према наводима кинеских медија, батерија у ручном пртљагу једног путника се запалила док је авион био паркиран код терминала.

Кабинско особље брзо је реаговало и угасило пожар прије него што су путници напустили авион, а на лице мјеста су изашли и аеродромски ватрогасци.

Авион претрпио мања оштећења од дима

На снимцима објављеним на друштвеним мрежама види се дим и пламен који излазе из отворене горње преграде за пртљаг, док чланови посаде гасе ватру.

Путници су испричали да је међу путницима накратко завладала паника, али да је посада остала прибрана и давала јасна упутства.

Компанија China Eastern Airlines дозвољава уношење преносних батерија искључиво у ручном пртљагу, али забрањује њихово одлагање у горње преграде изнад седишта, као и њихову употребу за пуњење електронских уређаја током лета.

Кина је 2025. године пооштрила правила за унос литијумских батерија на локалне летове након више инцидената изазваних њиховим самозапаљењем, укључујући забрану уношења преносних батерија без обавезне кинеске безбједносне сертификације (3Ц) или са неважећим ознакама.

(б92)

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Тагови :

авион

батерија

батерија телефона

летови

Кина

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