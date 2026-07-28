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Видовић: Најављен долазак озбиљних америчких партнера

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 14:46

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Зора Видовић
Фото: АТВ / Бранко Јовић

Република Српка константно ради и улаже, а доказ за то су и најновији преговори са једном америчком компанијом са којом су представници Владе Српке данас преговарали.

Представници Владе Српске и једне америчке компаније разговарали су о улагањима у Српску. Ова компанија је, каже министарка финасија, Зора Видовић, заинтерсована за улагања у различите пројект.

- Једна озбиљна делегација, јеврејска банка, доћи ће у септембру у Српску. Ми смо њима већ послали протокол да дефинишемо како ћемо радити и ја очекујем да ће нам то у наредним годинама они бити један значајан партнер. Јер када имате сарадника с коим се међусобно познајете, онда је много лакше радити - рекла је Видовић за РТРС.

Како је навела, сматра да су представници ове компаније веома озбиљни те да ће у наредном периоду заједно са њима Српска направити озбиљан посао.

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Тагови :

Зора Видовић

улагања

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