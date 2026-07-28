Хоће ли Бањалука враћати грађанима ПДВ од лијекова?

Аутор:АТВ редакција
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Покрет сигурна Српска (ПСС) покренуо је иницијативу "Здравље без пореза" којом се тражи укидање ПДВ-а на лијекове. Бањалука, на чијем челу је лидер ПСС-а Драшко Станивуковић, ће приходовати 100 милиона КМ управо од ПДВ-а и акциза на гориво. Министар финансија у Савјету министара Срђан Амиџић предлаже да градска администрација искористи тај новац и грађанима врати ПДВ на купљене лијекове и акцизе на гориво.
"Бањалука ће добити скоро 100 милиона КМ од ПДВ-а и акциза. Зоран Тегелтија, директор УИО, скупи неки новац и подијели га на Републику Српску и ФБиХ. Госпођа Зора Видовић у министарству финансија, дио задржи за републички буџет, а дио подијели општинама од ПДВ-а и акциза. По тој вертикали до Бањалуке дође 100 милиона КМ. Имам приједлог за градску администрацију у Бањалуци, нека врате свакоме ПДВ за лијекове ко донесе рачун у собу 16. Они су свакако добили дио ПДВ-а", поручује Амиџић.
Он каже да се треба поставити питање како се исплаћују плате и пензије, и пита се како неки појединац може предложити да сам себи смањи приход, а повећа расход.
"Покрећем иницијативу да свако ко дође у собу 16 са фискалним рачуном да је купио лијек на подручју Бањалуке, вратите му ПДВ. Пошто су за укидање акциза, свако ко купи литар било ког горива, нека дође и нека му врате 70 фенинга. Је л' то поштено? Ево СНСД је зао, не разумије грађане, неке друге разумију. Хоћемо ли ићи у Бањалуци и тражити да се врати новац? Узмеш 100 милиона ПДВ-а и акциза и онда причаш како то треба укинути. Па врати ти. Јавно позивам све партије које гдје су на власти, начелници у градоначелници који нису из СНСД-а и који су узели у шест година милијарду КМ од ПДВ-а и акциза, да врате новац. Позивам Бањалуку да врати 30 милиона и да врате грађанима који су куповали лијекове и гориво".
Поручује да опозиционари, ако су искрени, ово могу да спроведу: "Покажите у Бањалуци, Шамцу, Бијељини, Теслићу, Источној Илиџи да се може. Нека тих шест општина буду перјанице Републике Српске, нека одвоје 35 одсто онога што добију од Републике Српске и подијеле народу. Ако не исплате и не врате ово о чему причају, онда лажу. То је новац који се њима уплати и они располажу тим новцем. Влада им сваки мјесец уплати дио новца од ПДВ-а и акциза. Што не враћају грађанима из свог општинског буџета којим располажу?".
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"Лажу вас све. Ако ја лажем, нека тих шест општина прве почну враћати новац. Дакле, Зоран Тегелтија уплати Зори Видовић, Зора Видовић уплати Драшку Станивуковићу, Маринку Божовићу, Милану Миличевићу и тако даље. Сви они имају паре од ПДВ-а и акциза, али га не дају. Него кажу хајде ти Зоро", поручује Амиџић.
ПСС је у Бањалуци јуче, 27. јула, организовао прикупљање потписа за грађанску иницијативу "Здравље без пореза" којом траже укидање ПДВ-а на лијекове и ортопедска помагала, смањење ПДВ-а на основне животне намирнице, као и веће порезе на луксуз.
Генерални секретар ПСС-a Небојша Дринић поручио је да је након почетка акције у Зворнику прикупљање потписа настављено у Бањалуци, те да ће у наредним данима бити организовано и у другим градовима Републике Српске.
Наводна петиција под називоом "Здравље без пореза", коју је покренуо ПСС, нема апсолутно никакве везе да бригом за становништво, нити са укидањем ПДВ-а на одређене производе, већ искључиво са прикупљањем личних података грађана зарад интереса ове странке, саопштено је из СНСД-а.
Указали су да петиција нема никакву сврху, осим да ПСС дође до података људи које ће потом бесомучно позивати страначки активисти.
"Ријеч је о чистој спекулацији, јер до избора има два мјесеца и не постоји ни теоретска могућност да се спроведе процедура, чак и да постоји воља код странака из Федерације", истакли су из СНСД-а.
Подсјетили су да је СНСД више пута иницирао смањене и укидање пореза на основне животне намирнице, али никада није било воље и сагласности из ФБиХ.
"Сваки појединац има право да своје личне податке учини доступним коме он хоће, али је наше да упозоримо на опасност од злоупотреба и посљедице које могу произаћи. На сваком човјеку је да уради како мисли да треба", поручили су из СНСД-а.
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