"Изградња кружне раскрснице на Палама, почетак реконструкције комплетне дионице пута"

Аутор:АТВ редакција
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Пуштањем у саобраћај нове кружне раскрснице, вриједне 997.000 КМ, Пале настављају велики инвестициони циклус, а у наредном периоду услиједиће нова улагања у путну инфраструктуру.
Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић рекао је новинарима да новоотворена кружна раскрсница није крај пројекта, већ почетак потпуне реконструкције ове дионице.
"Не сматрамо овај пројекат завршеним. Уз подршку Владе Републике Српске услиједиће пресвлачење саобраћајнице од улаза у тунел Пале до ове кружне раскрснице, чиме ћемо ову дионицу у потпуности рехабилитовати", рекао је Ћосић.
Он је додао да ће Град Источно Сарајево наредне године израдити пројектну документацију за кружну раскрсницу на Хан Дервенти, те истакао да је циљ да се град развија као јединствена урбана цјелина.
Ћосић је захвалио предсједнику Милораду Додику, премијеру Сави Минићу и Влади Републике Српске за континуирану подршку инфраструктурним пројектима у Источном Сарајеву, подсјетивши на бројне инвестиције реализоване у протеклим годинама.
Начелник општине Пале Дејан Којић рекао је да ће нова кружна раскрсница знатно побољшати проток саобраћаја и безбједност учесника у саобраћају, посебно током зимске туристичке сезоне, када су на овом дијелу Пала честе саобраћајне гужве.
"Сви грађани Пала знају колике су овдје биле саобраћајне гужве, нарочито током зимске сезоне. Сигурно је да ће проток саобраћаја бити квалитетнији, а безбједност учесника подигнута на виши ниво", истакао је Којић.
Он је навео да је ово једна од најзначајнијих инвестиционих година за Пале, подсјетивши да, осим пројеката које финансирају град Источно Сарајево и Влада Републике Српске, ЕУ финансира изградњу бициклистичке стазе Пале-Сарајево.
Народни посланик Ацо Станишић изјавио је да ће Пале и у наредним годинама имати снажну подршку Владе Републике Српске за реализацију инфраструктурних пројеката.
"Ове године око пет милиона КМ биће усмјерено у пројекте на подручју Пала, а та подршка неће изостати ни у наредним годинама", поручио је Станишић.
Он је навео да ће бити настављена и настојања да ова локална заједница добије статус пријестонице Републике Српске.
На Палама је данас пуштена у саобраћај кружна раскрсница изграђена на укрштању Карађорђеве и Улице Николе Тесле, чија је вриједност 997.000 КМ са ПДВ-ом, преноси Срна.
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