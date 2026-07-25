Паклени лет Рајанера: Каровић тражи милионску одштету, тужба стиже на више адреса

Аутор:АТВ редакција
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Снимци које посједује правни тим Љубише Каровића указују на вишеструко оштећење мотора авиона "Рајанера".
Наш стручњак је прегледао авион и мислимо да знамо како је дошло до инцидента у којем је, усљед декомпресије кабине, путник извучен из летјелице, каже за РТС адвокат Василис Цијарас. Вјерујемо да, поред "Рајанера", постоји одговорност и "Боинга" или "Џенерал електрика" – уколико истрага то потврди, тужићемо и њих, истиче Цијарас. Тврди да "Рајанер" износи неистине о инциденту, као и да нису пружили никакву помоћ и подршку Каровићу.
Оштећен мотор, поломљен прозор, рупа на трупу авиона, али и ране и модрице на тијелу – слике су које у својој архиви нико не жели. Двије недјеље након инцидента на лету "Рајанера" на линији Солун – Минхен, 61-годишњи Љубиша Каровић, са крагном за врат, прикупља доказе и планира тужбу, али прије свега тражи одговор на питање – ко је одговоран за то што је, према његовим тврдњама и тврдњама свједока, око два минута вирио из авиона "Боинг 737".
"У овом тренутку истражни органи спроводе истрагу. Очекујемо да ћемо за отприлике 30 дана добити одговор о томе шта се догодило и ко је одговоран", рекао је Каровићев адвокат Василис Цијарас и додао да је у Солуну већ покренута кривична истрага.
Адвокат истиче и да су одмах послије инцидента ангажовали техничког стручњака, који је, заједно са вјештацима које су одредили надлежни органи, прегледао авион, фотографисао оштећења и прикупио документацију.
"На основу тога имамо радну хипотезу. Нисам техничко лице, али према мом виђењу ситуације, фрагмент из мотора пробио је оплату мотора, затим ударио у прозор који се разбио и изазвао декомпресију путничке кабине", рекао је Цијарас, напоменувши да је то за сада само хипотеза и да се чекају званични извјештаји.
Цијарас каже и да постоје сличности између овог догађаја и инцидента који се 2018. године догодио на лету америчке компаније "Саутвест ерлајнс", када је 43-годишња жена погинула, а више особа повријеђено.
"Тада је фрагмент из мотора пробио оплату и ударио у труп авиона, што је довело до декомпресије. На основу доказа којима располажемо, сматрамо да би исти сценарио могао бити и овдје, али то не можемо са сигурношћу да тврдимо док не добијемо извјештаје НТСБ-а и других агенција", навео је адвокат.
Од званичног извјештаја зависи и то кога ће тужити, као и колику одштету ће тражити.
"Постоји више начина да се дође до одштете. На примјер, могли бисмо да тужимо и 'Боинг' или 'Џенерал електрик', који је, колико ја знам, заједно са ЦФМ-ом, произвођач мотора… Тренутно смо у раној фази поступка, тако да питање одштете у овом тренутку није главно. Али сигурно је да ћемо тражити значајну одштету од свих који буду одговорни – 'Рајанера', 'Боинга' и других. Наравно, под условом да се утврди њихова одговорност, а ми сматрамо да је врло вјероватно да она постоји", истиче Цијарас.
Прије неколико дана у медијима су се појавиле и наводне информације из истраге.
Наиме, власник и генерални директор "Рајанера" Мајкл О'Лири изјавио је да прелиминарна истрага указује на то да "изгледа да је дошло до оштећења мотора усљед страног предмета приликом полијетања из Солуна". Међутим, преноси Би-Би-Си, навео је и да се то још не може са сигурношћу потврдити.
О'Лири је рекао и да је мотор на 18 година старом "Боингу 737" био у потпуности сервисиран и ремонтован током претходне двије године.
Адвокат Љубише Каровића наглашава да је О'Лири изнио лични став, а не нешто око чега нужно постоји сагласност истражних органа. Наглашава и да је амерички Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ) критиковао јавно изношење података о истрази која још траје.
"Ако погледате снимке који су објављени у свим медијима, види се да је то био неки тврд, метални предмет, јер је оштећено много лопатица, а једна лопатица чак недостаје на турбовентилатору мотора", каже Цијарас.
Претпоставка је, објашњава, да се нешто унутар самог мотора или откачило или сломило, а да су затим ти дијелови, односно фрагменти, изазвали даље ломљење и стварање још већег броја фрагмената.
Тврдње "Рајанера" о могућем узроку инцидента нису једино што Каровић и његов адвокат оспоравају. Није истинита, кажу, тврдња власника те авио-компаније да нико од путника није био извучен из авиона и да је таква тврдња "бесмислена".
Цијарас каже да свједоци говоре супротно.
"Путница која је сједила поред Каровића потврдиће да га је, заједно са још једним путником, Албанцем, вратила у авион након што је усљед декомпресије био дјелимично извучен напоље", рекао је Цијарас.
Каровићева глава и десна рука су, каже, биле изван авиона око два минута – на висини од око 15.000 стопа и брзини од око 560 километара на сат.
То, истиче, потврђују и његове повреде – модрице испод десног пазуха и повреда главе и рамена.
"Када је превезен у болницу, његова супруга је, прије него што је разговарала са било ким, изјавила да је био извучен из авиона. То је евидентирано у медицинској документацији", тврди Цијарас.
Из авио-компаније је саопштено да је њихов тим за бригу о корисницима у сталном контакту са породицом од тренутка инцидента. Адвокат Цијарас наводи да је "компанија послала неколико имејлова и обавила два-три позива са његовим сином, будући да је он тај који је купио карте за лет".
"Директног контакта са Каровићем није било, иако је готово седам дана био у болници. Ниједном га нису посјетили нити покушали да га контактирају. Могли су да позову болницу, могли су да пошаљу некога да га обиђе", рекао је Цијарас.
Тврди да "Рајанер" није понудио ни материјалну, ни психолошку, нити било какву другу подршку његовом клијенту, као и да током лета није било помоћи кабинског особља – иако је из компаније саопштено да је посада урадила "феноменалан посао".
"Ниједна стјуардеса није пришла да га пита како се осјећа. Онесвијестио се, тражио је воду, али је једину воду добио од других путника. Колико ми је рекао, једина помоћ члана посаде пружена му је тек након слијетања, када су на аеродрому већ чекала кола Хитне помоћи", наводи адвокат и додаје да је пилот свој посао урадио добро и по процедури безбједно приземљио путнике.
Оспорава и то да је послије инцидента Каровић премјештен до супруге, која је сједила три реда иза њега, како би се удаљио од сломљеног прозора.
"Мој клијент је све до слијетања сједио на сједишту које се налази близу његовог, у истом реду", тврди Каровић, позивајући се на изјаве свједока и видео-снимке.
Напомиње и да му нико од посаде није обезбиједио љекарску помоћ у току лета, већ да се један офталмолог јавио када су путници питали да ли међу њима има љекара.
Подсјећа да је Каровић током лета три пута губио свијест, а да, након недјељу дана проведених у болници, и даље носи крагну за врат.
"Љекари су му рекли да постоји могућност да ће бити потребни додатни прегледи, па чак и оперативни захват", указао је Цијарас.
Поред повреда које је задобио, оно што је проживио и преживио нанијело му је вишеструку штету.
Љубиша Каровић је власник фабрике алуминијума у Србији и годинама је путовао авионом. Сада, каже, не може ни да замисли да поново лети.
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