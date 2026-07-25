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На младића пуцали из возила у покрету: Овд‌је је рањен

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 08:33

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Београдска полиција покренула је синоћ опсежну акцију "Вихор 3" на територији општине Раковица, након оружаног напада у којем је рањен двадесетједногодишњи Никола П.

Како сазнаје Телеграф, пуцњава се догодила нешто прије 23 сата, а према свједочењима очевидаца с мјеста догађаја, на младића је отворена ватра из возила у покрету.

На мјесту догађаја налазили су се припадници полиције који су обавили увиђај.

Полиција интензивно трага за нападачима који су се, како се сумња, с мјеста обрачуна удаљили аутомобилом марке Ситроен Ц2 црвене боје и тренутно су у бијегу.

Патроле које су прве стигле на мјесто инцидента затекле су рањеног младића. Према првим незваничним сазнањима, Никола П. задобио је прострелне ране и погођен је с чак три хица у пред‌јелу лијеве ноге.

На терену је присутан велики број припадника полиције који обављају увиђај и трагају за осумњиченима, као и дежурне екипе Хитне помоћи које су одмах пружиле помоћ повријеђеном младићу.

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Тагови :

Пуцњава

Београд

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