Аутор:АТВ редакција
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Београдска полиција покренула је синоћ опсежну акцију "Вихор 3" на територији општине Раковица, након оружаног напада у којем је рањен двадесетједногодишњи Никола П.
Како сазнаје Телеграф, пуцњава се догодила нешто прије 23 сата, а према свједочењима очевидаца с мјеста догађаја, на младића је отворена ватра из возила у покрету.
На мјесту догађаја налазили су се припадници полиције који су обавили увиђај.
Полиција интензивно трага за нападачима који су се, како се сумња, с мјеста обрачуна удаљили аутомобилом марке Ситроен Ц2 црвене боје и тренутно су у бијегу.
Патроле које су прве стигле на мјесто инцидента затекле су рањеног младића. Према првим незваничним сазнањима, Никола П. задобио је прострелне ране и погођен је с чак три хица у предјелу лијеве ноге.
На терену је присутан велики број припадника полиције који обављају увиђај и трагају за осумњиченима, као и дежурне екипе Хитне помоћи које су одмах пружиле помоћ повријеђеном младићу.
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