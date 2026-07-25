Венецуела напушта Међународни кривични суд

Аутор:АТВ редакција
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Венецуела је формално обавијестила Уједињене нације о неопозивој одлуци да се повуче из Међународног кривичног суда (International Criminal Court – ICC), који је годинама водио истрагу против припадника њених оружаних снага и других званичника, саопштио је у петак венецуелански министар спољних послова.
Влада је као образложење навела „географску пристрасност“ Суда, чије су истраге у несразмјерно већој мјери усмјерене на земље глобалног југа, посебно државе Африке и Латинске Америке, рекао је министар Феликс Пласенсија.
„Међународни кривични суд је толико политизован како би нападао венецуелански народ и државу, због чега више немамо повјерења у ту институцију“, изјавила је вршитељка дужности предсједника Делси Родригез.
Овај потез био је очекиван, с обзиром на то да је Национална скупштина у децембру прошле године усвојила законе којима је отворен пут за повлачење из Суда.
Међународни кривични суд основан је ради процесуирања ратних злочина.
Суд је 2020. године саопштио да постоји основана сумња да су поједини венецуелански званичници, припадници оружаних снага и провладини актери починили злочине против човјечности који датирају из 2017. године или ранијег периода.
Главни тужилац Карим Кан отворио је званичну истрагу недуго након ступања на дужност 2021. године. Суд је у јануару прошле године затворио канцеларију у Каракасу због изостанка сарадње венецуеланске владе, коју је тада предводио предсједник Николас Мадуро.
Венецуела се повукла из Суда истог дана када су његове чланице гласале о разрјешењу Кана са мјеста главног тужиоца због оптужби за сексуално злостављање, које он одбацује.
Два анонимна извора агенције Ројтерс навела су да су за његово разрјешење гласале 82 од укупно 125 држава.
Повлачење се догађа усред постмадуровске транзиције, након што су америчке снаге у јануару ове године упале у Венецуелу, ухапсиле Мадура и одвеле га у Сједињене Америчке Државе, гдје се суочава са оптужбама за трговину дрогом.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је у петак да Венецуела још није спремна за одржавање избора, али је похвалио руководство привремене предсједнице Родригез.
„Када је ријеч о изборима у Венецуели, још нису потпуно спремни за њих, али остварен је велики напредак. Делси ради фантастичан посао“, рекао је Трамп новинарима у Бијелој кући.
(Индекс)
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