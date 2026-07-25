Logo

Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 08:09

Коментари:

1
Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај
Фото: Pexel/mohamed abdelghaffar

Њемачки произвођач батерија Варта потврдио је у петак да је поднио захтјев за покретање стечајног поступка, наводећи као главне разлоге пад потражње, неповољна кретања на тржишту и губитак једног од најважнијих купаца.

Поднесена четири захтјева за стечај

Како је саопштено, компанија је поднијела четири захтјева за покретање стечајног поступка, који обухвата и њене подружнице. Портпарол Окружног суда у Штутгарту потврдио је да су захтјеви примљени.

Агенција Ројтерс још је у четвртак објавила да се Варта припрема за овај потез, након што су њени акционари, произвођач спортских аутомобила Порше (Porsche) и аустријски инвеститор Михаел Тојнер (Michael Tojner), одбили да обезбиједе додатна финансијска средства за компанију.

Кофер

Економија

Позната компанија нуди авио-карте за 19 евра: Ево до којих дестинација можете

У образложењу управе наводи се да су пословање додатно оптеретили слаба потражња, неповољни девизни курсеви, али и одлука америчког технолошког гиганта Епла (Apple) да убудуће пуњиве батерије „коин пауер“ (CoinPower) за своје бежичне слушалице ерподс (AirPods) набавља од произвођача из Кине.

Према писању Ројтерса, постоји могућност да ће компанија бити подијељена. Међу главним повјериоцима, укључујући Дојче банку (Deutsche Bank), постоји интересовање за преузимање профитабилног сегмента који производи батерије за домаћинства, док је Михаел Тојнер показао интересовање за одјељење које производи микробатерије.

Пословали са губитком

Према подацима компаније, Варта запошљава око 3.200 радника, углавном у сједишту у Елвангену. Посљедњи објављени финансијски извјештај односи се на 2024. годину, када је компанија остварила приход од око 793 милиона евра, али је пословала са губитком од 64,5 милиона евра.

Осим батерија за кућну употребу, Варта производи и микробатерије за слушне апарате, као и системе за складиштење енергије, пренијела је њемачка новинска агенција ДПА.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Варта батерије

Стечај

Коментари (1)

Прочитајте више

Катанац врата капија

Економија

Чувени гигант на ивици пропасти: Без посла остаје око 350 радника

22 ч

0
пиво пивара пиће алкохол

Свијет

Затвара се једна од најстаријих њемачких пивара: Након 347 година принуђени да ставе кључ у браву

1 седм

0
Рудник Нова Љубија

Друштво

Отворен стечај над рудником "Нова Љубија"

1 мј

0
Рудник Нова Љубија

Градови и општине

Испуњени услови за отварање стечаја рудника ''Нова Љубија''

1 мј

0

Више из рубрике

амерички предсједник Доналд Трамп

Економија

Трамп запријетио Бриселу: Скупо ћете платити казну "Гуглу"

13 ч

0
Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!

Економија

Забрињавајући подаци из Европе: Расте енергетско сиромаштво у Холандији!

22 ч

0
Катанац врата капија

Економија

Чувени гигант на ивици пропасти: Без посла остаје око 350 радника

22 ч

0
пензије пензионери

Економија

Не чекајте пензију: Провјерите стаж, грешке могу скупо да коштају

1 д

0

  • Најновије

10

58

Манастир Осовица обиљежава празник Пресвете Богородице Тројеручице

10

54

Осам људи, укључујући шесторо дјеце, нађено мртво у пожару у кући

10

54

Леброн Џејмс у новом дресу посљедњи пут у походу на пети прстен

10

48

Српски бизнисмен преминуо након страшне несреће

10

40

Познато вријеме и мјесто сахране Оливере Катарине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима