Нема куће без ових батерија: Њемачки гигант иде у стечај

Аутор:АТВ редакција
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Њемачки произвођач батерија Варта потврдио је у петак да је поднио захтјев за покретање стечајног поступка, наводећи као главне разлоге пад потражње, неповољна кретања на тржишту и губитак једног од најважнијих купаца.
Како је саопштено, компанија је поднијела четири захтјева за покретање стечајног поступка, који обухвата и њене подружнице. Портпарол Окружног суда у Штутгарту потврдио је да су захтјеви примљени.
Агенција Ројтерс још је у четвртак објавила да се Варта припрема за овај потез, након што су њени акционари, произвођач спортских аутомобила Порше (Porsche) и аустријски инвеститор Михаел Тојнер (Michael Tojner), одбили да обезбиједе додатна финансијска средства за компанију.
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У образложењу управе наводи се да су пословање додатно оптеретили слаба потражња, неповољни девизни курсеви, али и одлука америчког технолошког гиганта Епла (Apple) да убудуће пуњиве батерије „коин пауер“ (CoinPower) за своје бежичне слушалице ерподс (AirPods) набавља од произвођача из Кине.
Према писању Ројтерса, постоји могућност да ће компанија бити подијељена. Међу главним повјериоцима, укључујући Дојче банку (Deutsche Bank), постоји интересовање за преузимање профитабилног сегмента који производи батерије за домаћинства, док је Михаел Тојнер показао интересовање за одјељење које производи микробатерије.
Према подацима компаније, Варта запошљава око 3.200 радника, углавном у сједишту у Елвангену. Посљедњи објављени финансијски извјештај односи се на 2024. годину, када је компанија остварила приход од око 793 милиона евра, али је пословала са губитком од 64,5 милиона евра.
Осим батерија за кућну употребу, Варта производи и микробатерије за слушне апарате, као и системе за складиштење енергије, пренијела је њемачка новинска агенција ДПА.
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