На Елбрусу пронађена и Мацика, планинарска мачка Алме и Дениса

Аутор:АТВ редакција
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Мачка Мацика, која је годинама била неизоставан дио планинарских авантура Алме и Дениса Окановића, пронађена је заједно с њима на планини Елбрус. Нажалост, и она је страдала у трагедији која је однијела животе пет бх. планинара.
Ова прича посебно је значајна онима који су Алму и Дениса знали с Мациком јер је она била дио породице, а не само љубимац.
Прича о Мацики почела је прије много година, када су Алма и Денис одлучили удомити малу мачку која ће убрзо постати њихов нераздвојни сапутник. Умјесто живота између четири зида, пружили су јој прилику да упозна планине, шуме и врхове, а Мацика је из излета у излет показивала да је прави планинар. Освојила је и врхове изнад 3.000 метара надморске висине.
Заједно су обишли готово све значајније планинске врхове Босне и Херцеговине и регије, а њихова путовања водила су их и широм Европе. На фотографијама које су дијелили на друштвеним мрежама, Мацика је често била у првом плану, на раменима својих власника, у планинарском руксаку или поносно позирајући на освојеним врховима.
Њихова Фејсбук заједница "Трио Фантастико" управо је због тог несвакидашњег пријатељства окупљала хиљаде људи који су с одушевљењем пратили сваку нову авантуру овог тројца.
Посљедње фотографије објављене прије трагедије приказивале су Мацику током аклиматизације на Елбрусу, гдје је, као и много пута раније, била уз своје људе.
Спасилачке екипе пронашле су Мацику заједно с Алмом и Денисом Окановићем, у руксаку. До посљедњег тренутка остала је уз оне који су је удомили и пружили јој живот испуњен љубављу, природом и авантурама какве ријетко која животиња доживи.
Њена прича данас остаје симбол нераскидиве повезаности човјека и животиње, али и тужан подсјетник на трагедију која је на Елбрусу угасила животе људи који су планине вољели више од свега.
Иако су поједини руски медији објавили да Мацика није пронађена, извори портала Klix.ba су потврдили да је она пронађена и укопана те тако с поштовањем испраћена, баш онако како би то урадили Денис и Алма.
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