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Стиже нови топлотни талас, сутра 38 степени

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 15:15

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Тамни облаци прекрили су небо у бањалучком насељу Пријечани.
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано и врло топло вријеме, уз температуру ваздуха до 38 Целзијусових степени.

Ујутро ће бити свјеже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, источни и сјевероисточни.

Минимална температура ваздуха биће од 13 до 18, на југу до 23, у вишим предјелима од девет, а дневна од 32 до 38, у вишим предјелима од 26 степени Целзијсових.

Пале отварање кружног тока

Градови и општине

Кружни ток на Палама званично отворен за саобраћај

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