Стиже нови топлотни талас, сутра 38 степени

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано и врло топло вријеме, уз температуру ваздуха до 38 Целзијусових степени.
Ујутро ће бити свјеже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, источни и сјевероисточни.
Минимална температура ваздуха биће од 13 до 18, на југу до 23, у вишим предјелима од девет, а дневна од 32 до 38, у вишим предјелима од 26 степени Целзијсових.
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