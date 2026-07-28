Стиже нови топлотни талас, сутра 38 степени

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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити претежно сунчано и врло топло вријеме, уз температуру ваздуха до 38 Целзијусових степени.

Ујутро ће бити свјеже, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода. Дуваће слаб до умјерен вјетар, источни и сјевероисточни. Минимална температура ваздуха биће од 13 до 18, на југу до 23, у вишим предјелима од девет, а дневна од 32 до 38, у вишим предјелима од 26 степени Целзијсових. Градови и општине Кружни ток на Палама званично отворен за саобраћај

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