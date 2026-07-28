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Еспорт савез БиХ у Дубаију: Отворени разговори о сарадњи у области гејминга и еспорта

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:18

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Гејмери из БиХ у Дубаију
Фото: Уступљена фотографија

Представници Еспорт савеза БиХ учествовали су у међународној пословној делегацији која је од 22. до 24. јула боравила у Уједињеним Арапским Емиратима, гдје је одржан низ састанака са водећим организацијама и компанијама из области гејминга, еспорта, дигиталне економије и нових технологија.

Програм је организовао ДМЦЦ Гејминг Центар, један од најзначајнијих свјетских гејминг екосистема, са циљем развоја међународне сарадње и повезивања тржишта Европе и Блиског истока.

Гејмери из БиХ у Дубаију
Гејмери из БиХ у Дубаију

Делегацију су чинили представници више држава, а током тродневне посјете одржано је више од двадесет састанака са компанијама, институцијама и организацијама из Дубаија и Шарџаха. Програм је, између осталог, укључивао посјете ДМЦЦ Гејминг Центру, компанији Јала Груп, Шарџах Медиа Сити, као и састанке са представницима ГИТЕКС Глобал, једног од највећих свјетских технолошких сајмова.

Током састанака разговарано је о развоју гејминг и еспортс индустрије, могућностима међународне сарадње, организацији догађаја, развоју пословних екосистема, као и повезивању компанија и организација кроз заједничке пројекте. Посебан фокус био је на моделима којима Дубаи посљедњих година развија гејминг као једну од стратешких индустрија будућности, уз снажну институционалну подршку и значајна улагања. ДМЦЦ Гејминг Центар данас окупља више од 150 гејминг и еспортс компанија и представља једну од водећих платформи за развој овог сектора у МЕНА регији.

Генерални секретар Еспорт савеза Босне и Херцеговине и предсједник Еспортс Амбрела асоцијације, Горан Кузмић, истакао је да овакве посјете имају велики значај за развој домаћег еспорт екосистема.

"Дубаи данас показује како изгледа када једна држава стратешки посматра гејминг и еспорт као индустрију будућности. Посебно импресионира ширина њихове визије – од развоја пословног окружења и инфраструктуре, преко подршке компанијама и стартапима, до привлачења инвестиција и међународних партнерстава. Велика ми је част и огромно ново искуство из прве руке видјети колико су отворени за сарадњу са организацијама из нашег региона. Вјерујем да овакви контакти представљају одличну прилику и могу допринијети развоју нових партнерстава и пројеката у области еспорта и гејминга“, изјавио је Кузмић.

Гејмери из БиХ у Дубаију
Гејмери из БиХ у Дубаију

Из Еспорт савеза БиХ поручују да ће наставити активно развијати међународну сарадњу и повезивати домаћи еспорт сектор са међународним организацијама, с циљем отварања нових прилика за играче, клубове, организаторе и компаније које дјелују у овој индустрији, те да искуство и препознатљивост еспорт лига из Еспортс Амбрела асоцијације може да буде прави примјер развијања екосистема.

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Тагови :

Еспорт

Гејминг

Дубаи

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