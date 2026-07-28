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Мајстор савјетује да прије пута обавезно урадите овај кратак преглед аутомобила

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:12

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Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

Ризик од квара на аутомобилу се повећавам на дугим путовањима, те је због тога прије поласка важно провјерити техничку исправност возила и смањити могућност непредвиђених проблема на путу.

Власник аутосервиса "Камени", Каменко Јовановић, истиче да редовно сервисирање аутомобила у великој мјери доприноси његовој поузданости, као и да преглед возила пред пут обично траје између 10 и 15 минута.

Према његовим ријечима, постоје одређене провјере које возачи не могу сами да обаве, већ је за њих неопходна посјета сервису. Међу њима су контрола количине фреона у клима-уређају, као и провера стања кочионих облога.

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- То је ипак мало комплекснији посао који захтјева скидање точкова, визуелну контролу, враћање точкова и не могу сами да провјере стање, рецимо, управљачког механизма. То је нешто што захтјева посјету сервису и безбједније вам је тако - казао је Јовановић.

Он наглашава да, уколико се возило редовно одржава, пред пут углавном не би требало да буде већих проблема нити непредвиђених кварова.

Јовановић се присјетио и једног догађаја из своје дугогодишње праксе који му је остао у посебно непријатном сјећању.

- Јако ружно сјећање вучем већ једно 15 година. Дошао је господин да му се прегледа ауто пред пут, подигао сам, прегледао сам ауто и видио сам да је апсолутно неисправан. Кад сам му рекао да треба да се промијене предњи кочиони дискови, плочице, задњи кочиони пакнови, лежај точка, он је мени рекао: ако то промијеним, немам новац за љетовање - испричао је Јовановић.

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Како је навео, тада није обавијестио полицију, али је касније сматрао да је требало другачије да поступи због безбједности возача, његових сапутника и свих осталих учесника у саобраћају.

- Савјест ми апсолутно није била чиста тих 10 дана док се није вратио. Хвала драгом Богу, вратио се са одмора, безбједно, нико није повријеђен, ништа се није десило, а послије тога је човјек, скупио новац и поправио тај ауто. Али 10 дана, вјерујте ми, нисам мирно спавао, јер сматрам да сам погрешан корак направио тиме што га нисам пријавио - додао је Јовановић.

(Бизнис Курир)

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Тагови :

Аутомобил

Аутомеханичар

квар на ауту

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