Мушкарац се удавио лубеницом

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Један младић из Косова Поља, преминуо је, након што се, према сумњама, угушио током јела.
Како се наводи, 32-годишњак је најприје возилом Хитне помоћи превезен у Универзитетски клинички центар самопроглашеног Косова (УКЦК), пошто се сумњало да му је током конзумирања лубенице комад воћа запео у грлу.
То је изазвало озбиљне проблеме са дисањем, јавља портал "Бота Сот".
Здравље
Шокантно откриће научника: Ова опасност у крви изазива срчани удар
Упркос напорима медицинског особља, дежурни љекар је око 14.15 часова констатовао његову смрт.
Након обавјештења из УКЦК-а, на лице мјеста изашле су надлежне полицијске јединице, а о случају је обавијештен дежурни тужилац Одјељења за тешка кривична дијела.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
Тренутно на програму