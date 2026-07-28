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Мушкарац се удавио лубеницом

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:00

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Лубеница
Фото: Anastasia Shuraeva / Pexels

Један младић из Косова Поља, преминуо је, након што се, према сумњама, угушио током јела.

Како се наводи, 32-годишњак је најприје возилом Хитне помоћи превезен у Универзитетски клинички центар самопроглашеног Косова (УКЦК), пошто се сумњало да му је током конзумирања лубенице комад воћа запео у грлу.

То је изазвало озбиљне проблеме са дисањем, јавља портал "Бота Сот".

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Упркос напорима медицинског особља, дежурни љекар је око 14.15 часова констатовао његову смрт.

Након обавјештења из УКЦК-а, на лице мјеста изашле су надлежне полицијске јединице, а о случају је обавијештен дежурни тужилац Одјељења за тешка кривична дијела.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

лубеница

Гушење

Удавио се лубеницом

Косово и Метохија

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