Један био полумртав: Херој спасио три особе из подивљалог Јадрана

Аутор:АТВ редакција
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Права драма са сретним завршетком одвијала се јуче у мору испред једног дубровачког хотела.
Због изузетно тешких услова и великих таласа, три особе су се нашле у животној опасности, али брзом и координисаном акцијом спашавања дубровачких служби и локалног хероја, избјегнута је велика трагедија.
Како јавља "Морски.хр", све је започело када је један страни држављанин ушао у море те због олујних таласа више није могао изаћи на обалу.
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У помоћ му је најприје прискочио други мушкарац, али таласи су убрзо заробили и њега. У драматичну борбу с мору убрзо се укључила и жена спасилац са плаже, међутим подјарени елементи онемогућили су и њено извлачење на сигурно.
“Прво је један Јапанац пао у море, за њим је кренуо конобар, а за њим спаситељка. Југовина је била, таласи су били 7-8 метара. Нико није могао приступити. Онда је директор хотела звао Нермина Спахића, иначе рониоца РК Дубровник, он је долетио брзо са џет скијем и једно по једно одвукао до полицијског брода јер полицијски брод није могао приступити да га не разбију о стијене. Стварно се желимо човјеку захвалити”, казао је за "Морски ХР" један од стотињак свједока на плажи Тони Врањеш.
“Знате кад желите помоћи, а беспомоћни сте. Хвала и нашој полицији и свима редом што су помогли, јер се уз њих осјећамо сигурније”, казао је Врањеш.
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И док се тројац, стиснут уз заштитну ограду и стијене, заиста борио за живот, у помоћ је први стигао Спахић, члан Ронилачког клуба Дубровник и лиценцирани спасилац на мору. На позив директора хотела, Спахић се без размишљања отиснуо на џет скију према узбурканом пучини, ризикујући властити живот.
“Када сам дошао, таласи су били големи. Испред хотела држали су се за ограду: дјевојка спасилац, младић којем је било ишчашено раме и странац који је био напола мртав. Рекли су ми да прво узмем странца”, присјетио се Спахић драматичних тренутака за "ДУ лист".
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Исцрпљеног и ошамућеног странца Спахић је успио превести до мирнијег акваторија код Данча. У међувремену је стигло и пловило поморске полиције, али због јаких таласа и опасности од насукавања на стијене, брод није могао прићи самој обали. Спахић је тада преузео кључну улогу у акцији – на џет скију је, једног по једног, довлачио унесрећене до полицијског глисера, чија их је посада потом подизала на палубу.
Полицијска управа дубровачко-неретванска дојаву о инциденту запримила је нешто прије 13 сати, а пловило поморске полиције испловило је у 13:03 сати. Акција спашавања у којој је учествовала и Лучка капетанија Дубровник службено је и успјешно окончана у 13:20 сати.
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“Спашене су три особе – двоје страних држављана и женска особа која је радила као спасилац. Страни држављани превезени су у Општу болницу Дубровник гдје им се пружа љекарска помоћ”, потврдила је за "Дубровник Инсајдер" портпарол ПУ дубровачко-неретванске Андријана Бискуп.
Захваљујући изузетној присебности и храбрости Нермина Спахића, као и брзој реакцији дубровачких поморских служби, ова несрећа на мору ипак није завршила кобно. Унесрећени су на сигурном, а Дубровник данас слави још једног хероја са мора.
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