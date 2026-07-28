Logo

Минић: Српским жртвама се увијек поклонити и радити на томе да се страдања не понове

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:07

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је вијенац на гроб Слободана Стојановића на мјесном гробљу у Дрињачи код Зворника, поводом 34 године од његовог мученичког страдања када га је на свиреп начин убила припадница тзв. Армије БиХ Елфета Весели.
Фото: Уступљена фотографија

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је након што је положио вијенац на гроб д‌јечака Слободана Стојановића да се српским жртвама увијек треба поклањати, али и радити на јачању институција да сваки грађанин Српске у будућности буде сигуран.

Минић је навео да је имао потребу да дође на гробље у Дрињачу код Зворника, гд‌је је сахрањен свирепо убијени дванаестогодишњи д‌јечак, који је ратном вихору био безазлен да је размишљао о свом псу по кога се вратио.

"Мислим да морамо упозорити на грозоте рата и на мрачни ум, а на другој страни градити институције које ће нас увијек штитити од било каквог зла", рекао је Минић новинарима.

Он је истакао да се ради на томе да захваљујући Министарству унутрашњих послова Републике Српске и јачању институција Српске да сваки грађанин буде сигуран и безбједан, па онда и имовина, и пожелио да више никада се буде рата.

Указао је да су и данас институционално овд‌је у Дрињачи, а јуче у Гаравицама, поменуте српске жртве и истакао да њих треба поштовати.

Полагање вијенаца на гроб убијеног д‌јечака Слободана Стојановића

"Управо је то и разлог данашњег доласка. Желим да захвалим локалном пароху и градоначелнику Зворника што су покренули иницијативу да направимо споменик и да гајимо сјећање које треба да се преноси на генерације. Сви ми који имамо д‌јецу такав злочин не можемо ни замислити, и то је зато што је неко био Србин", рекао је Минић, преноси Срна.

Дванаестогодишњи Слободан убијен је у Каменици код Зворника када се вратио по пса након што је са родитељима избјегао из села.

Саво Минић-полагање вијенца-Слободан Стојановић

Република Српска

Минић положио вијенац на гроб мучки убијеног Слободана Стојановића

Слободаново тијело пронађено је 13. јуна 1993. године у масовној гробници на брду Ждријепци код Јошанице.

Масовну гробницу пронашли су и откопали припадници Војне полиције из Милића, а идентификација је обављена у Ватрогасном дому у Зворнику.

Према налазима патолога Зорана Станковића, дијете је свирепо убијено, стомак му био пререзан у облику крста и имао је видљиве повреде главе.

Тијело је идентификовано ДНК анализом. Након тога је сахрањен у Дрињачи.

За свирепо убиство д‌јечака, у првостепеном поступку осуђена је Елфета Весели на 10 година затвора, да би другостепеном пресудом, која је изречена децембра 2019. године, Апелационо вијеће суда БиХ повећало казну на 13 година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Слободан Стојановић

страдање Срба

полагање вијенаца

Зворник

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић положио је вијенац на гроб Слободана Стојановића на мјесном гробљу у Дрињачи код Зворника, поводом 34 године од његовог мученичког страдања када га је на свиреп начин убила припадница тзв. Армије БиХ Елфета Весели.

Република Српска

Минић положио вијенац на гроб мучки убијеног Слободана Стојановића

3 ч

0
Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао

Република Српска

Илић: Доста популизма и обмана, СНСД је смањење ПДВ-а већ предлагао

3 ч

2
Кострешевић: Забрињава раст броја кривичних дјела против полног интегритета

Република Српска

Кострешевић: Забрињава раст броја кривичних дјела против полног интегритета

3 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Имамо краткорочни и дугорочни план улагања у привреду

4 ч

0

  • Најновије

19

42

Колико дуго можемо користити пластичну флашу за воду: Све преко је ризик

19

41

Повољно стање безбједности у Српској

19

36

Здравље у сваком залогају: Зашто су купине одличан избор

19

31

Кружни ток у Палама пуштен у промет

19

27

У пожару у Бањалуци за длаку избјегнута трагедија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима