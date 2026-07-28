Браћа Тејт остају у притвору: Суд одлучује да ли ће бити изручени Великој Британији

Аутор:АТВ редакција
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Инфлуенсери Ендру и Тристан Тејт остаће у затвору најмање још двије недјеље, док се чека ново рочиште у оквиру борбе против изручења Великој Британији.
У том земљи су браћа оптужена за силовање и трговину људима у сврху сексуалне експлоатације, саопштила је у понедјељак савезна суткиња.
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Судија за прекршаје Лорен Луис заказала је рочиште за 13. август, на којем ће бити одлучено да ли браћа Тејт треба да остану у притвору или ће бити пуштени на слободу током процеса изручења који би могао да траје мјесецима, наводи НБЦ њуз.
Они у понедјељак нису били присутни на суду нити је било потребно да присуствују, а у притвору се налазе од хапшења 18. јула, након што су се два дана касније кратко појавили пред судом.
Браћа Тејт промовишу богатство, доминацију мушкараца и мизогинију путем свог утицајног присуства на друштвеним мрежама и спадају међу најконтроверзније интернет личности на свијету.
Бивши професионални кик-боксери, који имају америчко и британско држављанство, имају милионе пратилаца и отворено подржавају америчког предсједника Доналда Трампа.
Бијела кућа је саопштила да браћа не треба да очекују помоћ предсједника.
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На питање у четвртак да ли ће администрација интервенисати у процесу изручења, портпаролка Беле куће Каролин Ливит је то одлучно одбацила.
Адвокат браће Тејт, Џозеф Мекбрајд, рекао је након прошлонедјељног рочишта да би браћа требало да остану у САД.
"Наравно да се противимо изручењу, јер су Ендру и Тристан невини. Никада нису урадили ништа погрешно. Не би требало да буду изручени због злочина које нису починили", рекао је Мекбрајд.
Он је тврдио да је покушај изручења политички мотивисан и сугерисао да је случај повезан са одлуком бившег британског премијера Кира Стармера да поднесе оставку, али није пружио никакве детаље који би то поткријепили.
Британски тужиоци навели су да се нове оптужбе односе на четири нове жртве и да су подигнуте након што су власти добиле доказе од полиције из Бедфордшира, на југоистоку Енглеске.
Наводи се односе на период од 2010. до 2017. године, а укључују оптужбе за силовање, напад, трговину људима и кривична дјела повезана са "непримјереним сликама дјетета и екстремном порнографијом".
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Мекбрајд је рекао да ниједна од најновијих особа које су поднијеле оптужбе није јавно идентификована.
Браћа су већ оптужена у Великој Британији за силовање, наношење тјелесних повреда, трговину људима и контролисање проституције ради остваривања финансијске користи, а те оптужбе односе се на три друге особе и период од 2012. до 2015. године.
Нове оптужбе представљају најновије поглавље у дуготрајној међународној правној борби која укључује браћу Ендруа и Тристана Тејта и која се одвија у САД, Великој Британији и Румунији.
Браћа су се преселила у Румунију 2016. године, а ухапшена су тамо 2022. под оптужбама да су учествовала у организовању шема за намамљивање жена ради сексуалне експлоатације.
Они су негирали те оптужбе, а румунски случај није напредовао због правних и процедуралних проблема.
Ограничења путовања укинута су прошле године, након чега су отпутовали на Флориду.
Ендру Тејт (39) постао је познат прије десетак година када је учествовао у британском ријалити програму "Велики брат".
Избачен је из емисије након појављивања снимка на којем се наводно види како напада жену.
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Он је на платформи Икс (X) прикупио више од 10 милиона пратилаца, али је уклоњен са других платформи, укључујући Јутјуб, ТикТок и Инстаграм, због кршења правила о говору мржње.
Изазвао је широку осуду изјавама попут оне да жене које су сексуално нападнуте сносе дио одговорности за нападе, као и објављивањем узнемирујућих описа начина на које би могао да нападне жене.
Браћа Тејт су досљедно негирала оптужбе за сексуално злостављање и трговину људима, тврдећи да су њихове насилне и мизогине изјаве извучене из контекста или да су биле изречене у шали.
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