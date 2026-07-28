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ОО СНСД Котор Варош тражи хитно рјешавање земљишта: Дјеца не смију да чекају

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 15:52

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Центар за породицу Кућа радости
Фото: Naš Kotor Varoš, naša priča

Општински одбор СНСД-а Котор Варош позвао је локалне власти да по хитном поступку ријеше вишегодишњи проблем дод‌јеле земљишта за изградњу објекта намијењеног д‌јеци која користе услуге удружења "Кућа радости".

Из ове странке наводе да се "Кућа радости" од оснивања суочава са проблемом недостатка адекватног простора за рад, те да постојеће просторије не задовољавају потребе великог броја корисника.

Подсјећају да је предсједник Републике Српске, на захтјев овог удружења, раније одобрио финансијску помоћ за почетак изградње објекта, али да ни након више од четири године није ријешено питање локације на којој би објекат био изграђен.

Истичу да је током претходног периода било више приједлога за рјешавање овог питања, међу којима су дод‌јела земљишта у близини Средњошколског центра, као и издвајање дијела парцеле у оквиру Дома здравља, што, према њиховом мишљењу, представља реално рјешење.

Међутим, тврде да ниједна од тих иницијатива није реализована.

Општински одбор СНСД Котор Варош зато захтијева да се питање дод‌јеле земљишта уврсти на дневни ред наредне сједнице Скупштине општине и ријеши по хитном поступку.

"Д‌јеца не треба и не смију да чекају", поручили су из ове странке.

Додају да, уколико локалне власти не покрену рјешавање овог питања, сматрају да д‌јеца која користе услуге "Куће радости" не смију бити предмет политичких несугласица.

"Ми ћемо, као људи, помоћи у свему што буде потребно да се ова иницијатива реализује и да та д‌јеца добију најбоље могуће услове за даљи рад и боравак у новом објекту", наводи се у саопштењу СНСД-а Котор Варош.

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Тагови :

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СНСД

Земљиште

Дјеца

ОО СНСД Котор Варош

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