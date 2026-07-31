Полиција хитно реаговала: Манијак вребао из аутомобила и спопадао дјевојчице на улици

Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Старој Пазови поднијеће кривичну пријаву против М. Б. (37) због сумње да је починио кривично дјело полно узнемиравање.
Како наводе из полиције, сумња се да је он, непримјерно додиривао малољетнице, полно их узнемиравао, пролазећи поред њих у свом аутомобилу.
Подсјетимо, прије неколико дана лесковачка полиција ухапсила је мушкарца (64) због сумње да је такође извршио кривично дјело полно узнемиравање над тринаестогодишњом дјевојчицом, пише Блиц.
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