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Жупљанин: Српске жртве из "Олује" никада неће бити заборављене

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 09:12

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Жупљанин: Српске жртве из "Олује" никада неће бити заборављене
Фото: АТВ

Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин сматра да Република Српска и Србија заједничким обиљежавањем Дана сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватској војно-полицијској акцији "Олуја" шаљу поруку да српске жртве никада неће бити заборављене.

"Српска и Србија шаљу и поруку да се српски народ никада неће дијелити када је у питању заштита виталних националних интереса и кључних вриједности српских ослободилачких ратова", рекао је Жупљанин Срни поводом предстојећег обиљежавања сјећања на жртве овог злочина.

Жупљанин је истакао да живот без слободе за Србина није живот, а жртва коју је српски народ платио за слободу обавезује.

"Срби су један народ и једна српска православна вјера и требају и морају заједнички обиљежавати овакве догађаје који су дио планиране геноцидне активности над српским народом од стране повампиреног усташтва заснованог на помућеној свијести и усташкој идеологији Независне Државе Хрватске", указује Жупљанин.

Према његовим ријечима, мало им је било што су из тадашње Хрватске протјерали и побили пола милиона Срба, па су кренули и даље мислећи да ће моћи затрти српско сјеме на простору цијеле бивше Југославије.

"Није им то пошло за руком и неће никада ни поћи, али, нажалост страдао је велики број невиних људи, жена, дјеце, стараца и друге српске нејачи у чину директне агресије Хрватске на простору друге државе у којој се бранио српски народ од потпуног погрома", напоменуо је Жупљанин.

Он је подсјетио да су у здруженој операцији хрватско-муслиманских снага "Јужни потез" у октобру 1995. године оставили иза себе спаљен у уништен Мркоњић Град и у њему масовне гробнице српских страдалника.

Жупљанин каже, да је жалосно и за невјеровати да за такве злочине још увијек нико није одговарао, истичући да је то потпуни суноврат права и правде за српске жртве.

"Српски народ овај злочин никада не смије заборавити и не смије престати тражити одговорност за злочинце", поручио је Жупљанин.

Он је додао да његовање културе сјећања и чување успомене на невино страдале мора бити патриотска и људска обавеза сваког Србина, али, и сваког другог ко се осјећа као човјек и људско биће.

Дан сјећања на све страдале и прогнане Србе у хрватско-муслиманском погрому над Србима из Републике Српске Крајине и Републике Српске 1995. године, биће обиљежен у Мркоњић Граду у уторак, 4. августа.

Обиљежавање овог историјског догађаја од републичког значаја организују заједнички владе Републике Српске и Србије.

Злочиначка акција "Олуја" почела је 4. августа 1995. године офанзивом хрватске војске и полиције, те јединица ХВО-а на подручју Баније, Лике, Кордуна и сјеверне Далмације, током које је са вјековних огњишта протјерано више од 220.000 крајишких Срба.

На ажурираној евиденцији "Веритаса" налазе се имена 1.904 погинула и нестала Србина у току и послије ове акције, међу њима је 1.250 цивила од којих су око три четвртине биле старије од 60 година.

Међу жртвама је и десеторо дјеце млађе од 14 година и 566 жена, од којих су око четири петине биле старије од 60 година.

Међународни суд правде је у пресуди из фебруара 2015. године "Олују" оквалификовао као етничко чишћење, али не и као геноцид иако свјетски експерти за ту област тврде да је та операција имала све карактеристике геноцида, преноси Срна.

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Тагови :

Слободан Жупљанин

Олуја

Република Српска

страдање Срба

Дан сјећања

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