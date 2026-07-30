Будимир: Поносни на снајперску пушку и домаће знање

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир истакао је да је поносан јер је МУП заједно са Привредним друштвом "Космос" успио да развије снајперску пушку - репетирку и да је 20 примјерака поручено за Жандармерију.
Будимир је рекао да се показала способност да се уради овако компликована и комплексна пушка.
"Веома је важно да је ово оружје направљено са домаћом памети", рекао је Будимир новинарима на стрелишту Центра за обуку у Залужанима гдје је данас представљен прототип снајперске пушке.
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Будимир је навео да два прототипа снајперске пушке показују да не заостају за свјетским брендовима, односно за било којим системом који користи Специјална антитерористичка јединица и Жандармерија МУП-а Републике Српске.
"То је један систем који је данас показао високу прецизност и сигуран сам да ће она да одговори задацима које је МУП Републике Српске као тактички корисник поставио компанији `Космос`", истакао је Будимир, преноси "Срна".
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Будимир је додао да ће, након што су пушке наручене за Жандармерију, бити наручено више система, те да МУП Републике Српске купује брендиране и познате системе.
"Ова пушка сигурно има и комерцијалну будућност, а о томе треба да размишљају у компанији `Космос`", закључио је Будимир.
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