Тешка несрећа у Српској, једна особа погинула

Аутор:Бојан Носовић
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Једна особа је погинула у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Бијела Рудина код Билеће, потврђено је за АТВ из требињске болнице.
У несрећи су учествовали путничко возило и мотоцикл, речено је за АТВ из Полицијске управе Требиње.
До саобраћајне незгоде дошло је у мјесту Бијела Рудина, око 7.30 часова на подручју општине Билећа.
"Полицијски службеници Полицијске станице Билећа обављају увиђај на лицу мјеста, након чега ће бити познато више детаља о околностима ове саобраћајне незгоде", саопштено је из ПУ Требиње за АТВ.
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