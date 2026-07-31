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Метеоролог открива када нас очекује освјежење

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 11:11

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киша невријеме лоше вријеме падавине
Фото: ATV

Двије седмице екстремних врућина могле би да заврше 8. августа када се очекује осјетна промјена када би уз јачи упад влажног и свјежијег ваздуха могло да дође до осјетног освјежења и јаких нестабилности, пише метеоролог Марко Чубрило.

Према његовој тренутној прогнози, свјежији ваздух би се преко Алпа могао спустити ка нашем региону, док би над Јадраном могло доћи до формирања секундарног циклона. Такав развој ситуације донио би осјетан пад температуре, али и могућност јачих временских нестабилности.

Чубрило је нагласио да су снага захлађења и тачан термин његовог доласка још неизвјесни. Ипак, уколико се прогнозирани сценарио оствари, готово је сигурно да би тиме биле завршене велике љетње врућине у овој години.

До промјене времена очекује се суво и све топлије вријеме. Максималне температуре наредних дана кретаће се од 28 до 34 степена Целзијуса, док би почетком августа могле достизати од 31 до 40 степени.

Врхунац врелог таласа очекује се око 7. августа, непосредно прије могућег продора свјежијег ваздуха.

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Чубрило је навео да се ради о јаком љетњем таласу врућине, али да такве температуре нису неуобичајене за ово доба године и да су слични периоди током ранијих љета знали трајати и знатно дуже.

Наредну детаљнију прогнозу најавио је за 6. август, када би требало да буде јасније да ли ће се најављено освјежење остварити и колико ће бити изражено.

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Тагови :

Временска прогноза

Освјежење

август

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