Свадба која је запалила регион: „Ово ни Кустурица не би склопио“

Аутор:Марија Милановић
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Док су данас свадбе све чешће права мала продукција са луксузним аутомобилима, раскошним салама, стотинама килограма цвијећа, ватрометима и декорацијама које изгледају као да су стигле право са Инстаграма, једна свадба породице Марковић показала је да за добар провод није потребан ни кристални лустер ни црвени тепих.
Снимак, који је објављен на друштвеној мрежи Икс, за кратко вријеме постао је хит у региону. Умјесто лимузина и свечаних дворана, у главним улогама су макадам, прашина, шатор и добро расположење.
Млада и младожења, заједно са гостима, играју без икаквог устручавања, док народњаци "туку" у позадини, а шарене кошуље, осмијеси и опуштена атмосфера говоре више од било какве скупоцјене сценографије. Нико не пази да ли је савршен угао за фотографију, нити да ли ће декорација бити довољно "инстаграмична", важно је само да музика не стаје и да се добро весели.
У мору свадби на којима се пажња често више посвећује декору него самом слављу, ова прослава многима је била право освјежење. Без гламура, без претјеривања и без потребе да било кога импресионира, само добро друштво, музика и игра до касно у ноћ.
Kустурица ово не може да склопи у целом филму pic.twitter.com/eZOkh8HQbZ— Сократ (@antickifilozof) July 29, 2026
И управо је то разлог што је снимак освојио друштвене мреже. Јер, како су многи у шали поручили у коментарима, овакву сценографију и енергију ни Кустурица не би могао да режира.
С обзиром на цјелокупну поставку, овај видео снимак свадбе покренуо је лавину коментара. Неки су били одушевљени док су други ипак имали свашта да кажу те да овај догађај назову сељачким, без укуса и смисла, те да им се уопште не свиђа, док је било и оних других.
Тако је велики број корисника друштвене мреже Икс подијелило овај снимак и није крило да им се свиђа те како кажу, радо би се одазвали на овакву свадбу, а неки су шаљиво написали да су се спремни и развести и вјенчати опет само како би направили овакву свадбу.
Према одређеним тврдњама ријеч је о пројекту, ког снима млади режисер, а не о правој свадби.
Било како било, многи нису остали равнодушни на овај снимак, а који ће, ако је судити по тренутним реакцијама, бити прави хит.
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