Број погинулих у Јапану порастао на 35

Аутор:АТВ редакција
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Број погинулих у земљотресу у јапанској префектури Кумамото порастао је на 35, саопштиле су локалне власти.
РИА Новости пише да се истражује још један смртни случај који би могао бити повезан са земљотресом.
Према најновијим подацима, 21 лице задобило је лакше повреде, 48 повреде средње тежине, док је шесторо људи теже повријеђено. Љекари утврђују степен повреда код још 16 људи.
Земљотрес магнитуде 7,1 степен по Рихтеровој скали догодио се у уторак, 28. јула, преноси Срна.
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