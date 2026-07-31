Два снажна земљотреса погодила Перу

Оба потреса имала су магнитуду од 5,6 степени по Рихтеровој скали, како је известио Европско-медитерански сеизмолошки центар (ЕМСЦ).

Епицентар се налазио на дубини од 154 километара, што је допринијело интензивном осјећају подрхтавања тла. Очевици су пријавили да су се зграде снажно тресле, али срећом, за сада нема извијештаја о повређенима или материјалној штети.

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Становнике је изненадила снага земљотреса, иако су овакви догађаји релативно чести у сеизмички активном региону.

Перу се често суочава са сеизмичким активностима, али овакви потреси увек изазову забринутост због потенцијалних посљедица.

(телеграф)