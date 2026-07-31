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Аракчи: Европа да не уступа Американцима базе за нападе; Нетанјаху се вратио у Израел

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АТВ редакција
31.07.2026 06:42

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Иран заставе
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи упозорио је Кипар и Бугарску да не дозволе Сједињеним Америчким Државама коришћење својих војних база за евентуалне нападе на Иран.

Истовремено, премијер Израела Бењамин Нетанјаху вратио се у земљу након посјете Вашингтону, гдје се састао са америчким предсједником Доналдом Трампом и другим високим званичницима.

Америчка војска саопштила је да је извела снажан талас напада на десетине циљева Револуционарне гарде у Ирану, при чему су, како тврди, погођени командни центри, ракетни и беспилотни објекти, као и поморски капацитети.

Истовремено, јорданска противваздухопловна одбрана навела је да је пресрела и оборила пет ракета лансираних из Ирана.

Саудијска Арабија, такође, наводи да су на истоку те земље јеменски Хути извели напад у координацији са ирачким оружаним групама и милицијама, преноси Ројтерс.

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху је, у међувремену, изјавио да Израел и Сједињене Америчке Државе дијеле исти циљ када је ријеч о Ирану – да Техеран не дође у посјед нуклеарног оружја.

Нетанјаху, који је боравио у посјети Вашингтону, вратио се у Израел, истичући да амерички предсједник Доналд Трамп има три могућности – постизање дипломатског споразума с Ираном, наставак притиска кроз санкције и друге мјере или војну акцију.

С друге стране, ирански министар спољних послова Абас Аракчи упозорио је европске државе, прије свега Кипар и Бугарску, да не дозволе Сједињеним Америчким Државама коришћење својих војних база за евентуалне нападе на Иран.

За то вријеме, турски предсједник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је да ће његова земља наставити да пружа подршку либанским оружаним снагама и да је спремна да помогне у обнови југа Либана, додајући да је Анкара вољна да допринесе унапређењу односа Бејрута и Дамаска.

(РТС)

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Тагови :

Иран

Израел

Абас Аракчи

Бењамин Нетанјаху

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