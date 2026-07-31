Појачан саобраћај широм Српске: Гужве на граничним прелазима и бројни радови

Аутор:АТВ редакција
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Сезона годишњих одмора и крај радне седмице доносе данас појачан интензитет саобраћаја на путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
На граничним прелазима Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу, а на граничном прелазу Градина на улазу у БиХ.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Возачима се савјетује да избјегавају дужа путовања у најтоплијем дијелу дана, да возе опрезно и поштују саобраћајне прописе.
Због привременог измјештања дијела трасе дионице магистралног пута Козарац–Ламовита, доћи ће до измјене режима саобраћаја, која ће трајати до 31. маја наредне године.
Измијењен је режим у одвијању саобраћаја и на дионици магистралног пута Ламовита-Ивањска због изградње приступне саобраћајнице за чвориште "Омарска". Предвиђено је да ови радови трају до краја године.
На граничним прелазима Изачић и Велика Кладуша појачана је фреквенција возила на излазу из БиХ, док на осталим прелазима нема дужих задржавања.
Преко Романије је због изградње додатне траке за спора возила на дионици магистралног пута Подроманија-Сумбуловац, на снази измјена у одвијању саобраћаја.
Измјене у саобраћају су на подручју Бијељине због изградње ауто-пута Рача-Бијељина, гдје је постављена привремена саобраћајна сигнализација и њено поштовање је обавезно, а предвиђено је да овакав режим саобраћаја траје до краја године.
Радови се изводе и на магистралном путу Бијељина-Зворник у Патковачи гдје је у току изградња тротоара, аутобуског стајалишта и приступних рампи у зони основне школе.
Измијењен је режим сабраћаја на дионици магистралног пута Крупац-граница Републике Српске и ФБиХ /Богатићи/ због санације цјевовода мини-хидроелектране Крупац до 5. септембра.
На магистралном путу Добро Поље-Миљевина, саобраћај се за возила до 3,5 тоне одвија наизмјенично једном коловозном траком, док је за возила преко 3,5 тоне и даље обустављен и преусмјерава се на алтернативне правце.
У току су радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука гдје долази до застоја због дугих колона возила.
Измјењен је режим у одвијању саобраћаја у Трну, на магистралном путу Клашнице два - Шарговац због реконструкције надпутњака изнад наведене дионице пута.
Због извођења радова на изградњи ауто-пута, измјењен је режим у одвијању саобраћаја на магистралном путу Црквина-Модрича.
Усљед оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, саобраћај регулише привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина је ограничена на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Измијењен је режим саобраћаја на магистралном путу Вршани-Бијељина због радова на проширењу моста. Тренутно се изводе радови на реконструкцији и доградњи моста преко Мајевичког канала, на самом улазу у Бијељину из правца Брчког.
На магистралном путу Челинац - Котор Варош, на дионици регионалног пута Челинац-Укрина и на регионалном путу Укрина-Клупе, због радова, измијењен је режим у одвијању саобраћаја све до краја године.
На магистралном Горњи Јеловац - Приједор један, као и на регионалном путу Козарац-Водице због клизишта саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично. Саобраћајана сигнализација регулише саобраћај.
На магистралном путу Градишка - Козарска Дубица, на улазу у Орахову возачима скрећемо пажњу на активирано клизиште, због чега је неопходан додатни опрез.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путуПрњавор-Укрина у мјесту Вијачани.
У ФБиХ је због наставка изградње поддионице ауто-пута Немила-Врандук затворена поддионица Голубиња-Немила, а саобраћај је преусмјерен на магистрални пут.
На дионици ауто-пута Сарајево запад-Лепеница због актуелних радова саобраћај је преусмјерен у претицајну траку.
због радова на санацији коловоза затворена дионица ауто-пута Лашва-Какањ у дужини од шест километара, а возила се усмјеравају двосмјерно, супротном страном ауто-пута.
На магистралним путевима Тузла-Бијељина и Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила тежа од 3,5 тоне саобраћај и даље обустављен, преноси Срна.
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