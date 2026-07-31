У Српској рођено 25 беба

Аутор:АТВ редакција
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У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 15 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Фочи пет, Добоју, Зворнику и Бијељини по три, Источном Сарајеву двије, те по једна у Приједору, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођено пет дјечака и дјевојчица, Фочи три дјевојчице и два дјечака, Добоју три дјечака, Зворнику двије дјевојчице и дјечак, Бијељини два дјечака и дјевојчица, Источном Сарајеву дјечак и дјевојчица, Приједору и Требињу по дјевојчица, а у Невесињу дјечак.
У породилишту Градишка није било порода.
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