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У Српској рођено 25 беба

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 07:53

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Беба
Фото: pexels/Vika Glitter

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 25 беба, 15 дјечака и 10 дјевојчица, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је шест беба, Фочи пет, Добоју, Зворнику и Бијељини по три, Источном Сарајеву двије, те по једна у Приједору, Требињу и Невесињу.

У Бањалуци је рођено пет дјечака и дјевојчица, Фочи три дјевојчице и два дјечака, Добоју три дјечака, Зворнику двије дјевојчице и дјечак, Бијељини два дјечака и дјевојчица, Источном Сарајеву дјечак и дјевојчица, Приједору и Требињу по дјевојчица, а у Невесињу дјечак.

У породилишту Градишка није било порода.

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Тагови :

беба

рођене бебе

Република Српска

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