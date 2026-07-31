Симбол раста и нових прилика: Према Фенг шуију ова боја новчаника привлачи новац у 2026. години

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Вјеровање да новчаник може да утиче на финансијску срећу постоји вијековима, а фенг шуји стручњаци сматрају да начин на који чувамо новац симболично одражава наш однос према обиљу.
Ипак, за разлику од бројних тврдњи које круже друштвеним мрежама, не постоји универзално правило да сви треба да носе новчаник исте боје.
Како је 2026. година Ватреног Коња према кинеском календару, поједини фенг шуи стручњаци препоручују зелену боју као симбол раста, нових прилика и финансијског напретка.
Зелена припада елементу дрвета, који подстиче развој и ширење, па се сматра одличним избором за људе који желе да покрену нове пословне пројекте или повећају приходе.
Иако је зелена ове године у фокусу, стручњаци истичу да су црни и браон новчаници и даље међу најсигурнијим изборима.
Црна симболизује стабилност и задржавање новца, док браон и други земљани тонови представљају сигурност, штедњу и дугорочну финансијску равнотежу.
Златна боја традиционално се повезује с богатством и успјехом, али фенг шуји наглашава да ниједна боја није универзално срећна за свакога. Идеално је да буде усклађена с личним елементом и животним циљевима особе.
Фенг шуји стручњаци сматрају да је стање новчаника важније од његове боје. Поцијепан, изгребан или претрпан рачунима и непотребним папирима сматра се симболом финансијског хаоса.
Препоручује се да новчанице буду уредно сложене, да новчаник никада не буде потпуно празан и да се редовно уклањају стари рачуни и непотребне картице.
Многи препоручују и дужи модел новчаника како се новчанице не би савијале, јер се вјерује да се на тај начин према новцу исказује поштовање.
На крају, чак и фенг шуји стручњаци наглашавају да боја новчаника сама по себи неће донијети богатство. Она представља симболику и начин размишљања, док су одговорно управљање новцем, штедња и добре финансијске одлуке и даље најважнији фактори за стварање финансијске сигурности, преноси Нова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
46
10
41
10
36
10
23
10
22
Тренутно на програму