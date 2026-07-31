Logo

Симбол раста и нових прилика: Према Фенг шуију ова боја новчаника привлачи новац у 2026. години

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 07:05

Коментари:

0
новчаник новац паре џеп
Фото: Pexel/Ahsanjaya

Вјеровање да новчаник може да утиче на финансијску срећу постоји вијековима, а фенг шуји стручњаци сматрају да начин на који чувамо новац симболично одражава наш однос према обиљу.

Ипак, за разлику од бројних тврдњи које круже друштвеним мрежама, не постоји универзално правило да сви треба да носе новчаник исте боје.

Зелена боја је један од фаворита за 2026. годину

Како је 2026. година Ватреног Коња према кинеском календару, поједини фенг шуи стручњаци препоручују зелену боју као симбол раста, нових прилика и финансијског напретка.

Зелена припада елементу дрвета, који подстиче развој и ширење, па се сматра одличним избором за људе који желе да покрену нове пословне пројекте или повећају приходе.

Црна, браон и златна и даље важе за најбоље изборе

Иако је зелена ове године у фокусу, стручњаци истичу да су црни и браон новчаници и даље међу најсигурнијим изборима.

Црна симболизује стабилност и задржавање новца, док браон и други земљани тонови представљају сигурност, штедњу и дугорочну финансијску равнотежу.

Златна боја традиционално се повезује с богатством и успјехом, али фенг шуји наглашава да ниједна боја није универзално срећна за свакога. Идеално је да буде усклађена с личним елементом и животним циљевима особе.

Постоји још једно правило које многи занемарују

Фенг шуји стручњаци сматрају да је стање новчаника важније од његове боје. Поцијепан, изгребан или претрпан рачунима и непотребним папирима сматра се симболом финансијског хаоса.

Препоручује се да новчанице буду уредно сложене, да новчаник никада не буде потпуно празан и да се редовно уклањају стари рачуни и непотребне картице.

Многи препоручују и дужи модел новчаника како се новчанице не би савијале, јер се вјерује да се на тај начин према новцу исказује поштовање.

На крају, чак и фенг шуји стручњаци наглашавају да боја новчаника сама по себи неће донијети богатство. Она представља симболику и начин размишљања, док су одговорно управљање новцем, штедња и добре финансијске одлуке и даље најважнији фактори за стварање финансијске сигурности, преноси Нова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

новчаник

новац

срећа

боја новчаника

Коментари (0)

Више из рубрике

Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму

Друштво

Обиљежавамо дан Светих мученика Емилијана и Јакинта: Данас треба изговорити ову молитву!

3 ч

0
Хороскоп

Друштво

Дневни хороскоп за посљедњи дан јула

4 ч

0
Казне су огромне: Послодавцима стигло упозорење

Друштво

Казне су огромне: Послодавцима стигло упозорење

14 ч

0
Колико цигарета се смије пренијети из БиХ у ЕУ: Казне су папрене

Друштво

Колико цигарета се смије пренијети из БиХ у ЕУ: Казне су папрене

15 ч

0

  • Најновије

10

46

Жандармерија МУП-а Српске обиљежава седам година постојања

10

41

Подигнута војска, на граници хаос: Двије су теорије за мигрантски упад у енклаву

10

36

Изостанак правде за српске жртве "Олује" отворио врата неофашизму у Хрватској

10

23

Преминуо Влатко Гилић

10

22

Шпанија процјењује да је 49.000 миграната прешло у Сеуту

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима