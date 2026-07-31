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Тужне вијести из Италије: Умро је Франко Барези

31.07.2026 08:08

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Тужне вијести из Италије: Умро је Франко Барези
Фото: Tanjug/AP/Luca Bruno, Mauro Pilone

Стигле су трагичне вести из свијета фудбала и спорта - Франко Барези је умро у 66. години живота. Ову вијест је потврдио фудбалски клуб Милан

"Цијела Историја АЦ Милана тугује након смрти Франка Барезија. Његов примјер и интегритет заувијек ће остати уткани у ДНК клуба, баш као и његова култни дрес с бројем 6. Саучешће коју АЦ Милан у овим тешким тренуцима упућује породици Франка Барезија дијеле сви Росонери, који овај губитак осјећају као властити - објавили су са Сан Сира.

Ускоро опширније..

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Тагови :

Франко Барези

АЦ Милан

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