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Не, семафор се није покварио: Бајерн без милости пунио мрежу

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 20:59

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Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Фудбалери Бајерна остварили су убједљиву побједу у пријатељској утакмици против Ротах-Егерна.

Наиме, Баварци су славили са чак 15:0 на овом припремном сусрету.

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Већ у 9. минуту Павић постиже погодак за предност Бајерна и екипа Ротах-Егерна није дуго издржала.

Минут касније Ибрахимовић је погодио за 2:0, а у 10. минуту било је 3:0. Погодак је постигао Чавез.

Управо је Чавез постигао и четврти погодак на утакмици, а то се десило у 13. минуту.

Након тога миран период игре све до судијске надокнаде. Ибрахимовић је у другом минуту судијске надокнаде повисио на 5:0.

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Само минут касније Кардозо постиже нови гол за Бајерн и поставља коначан резултат првог полувремена.

У другом полувремену још голова постигла је екипа Бајерна, а све је кренуло у 50. минуту новим голом Кардоза.

Минут касније гол постиже и Сиеб, а Палиња је у 57. минуту повисио на 9:0.

До двоцифрене предности Бајерн стиже у 59. минуту када је Сиеб погодио.

Два гола је Бајерн постигао у 67. минуту. Прво је Сапоко Ндиаје матирао противничког голмана, а неколико секунди касније исто је урадио и Асомо.

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Павловић је у 86. минуту погодио за 13:0, а два минута касније Кимих постиже погодак за 14:0.

Коначних 15:0 на овој утакмици постављено је у 93. минуту утакмице. Стријелац гола био је Нурај. Бајерн је тако уписао убједљиву побједу.

(Спортспорт.ба)

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Тагови :

Бајерн Минхен

Бајерн

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