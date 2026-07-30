Не, семафор се није покварио: Бајерн без милости пунио мрежу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Бајерна остварили су убједљиву побједу у пријатељској утакмици против Ротах-Егерна.
Наиме, Баварци су славили са чак 15:0 на овом припремном сусрету.
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Већ у 9. минуту Павић постиже погодак за предност Бајерна и екипа Ротах-Егерна није дуго издржала.
Минут касније Ибрахимовић је погодио за 2:0, а у 10. минуту било је 3:0. Погодак је постигао Чавез.
Управо је Чавез постигао и четврти погодак на утакмици, а то се десило у 13. минуту.
Након тога миран период игре све до судијске надокнаде. Ибрахимовић је у другом минуту судијске надокнаде повисио на 5:0.
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Само минут касније Кардозо постиже нови гол за Бајерн и поставља коначан резултат првог полувремена.
У другом полувремену још голова постигла је екипа Бајерна, а све је кренуло у 50. минуту новим голом Кардоза.
Минут касније гол постиже и Сиеб, а Палиња је у 57. минуту повисио на 9:0.
До двоцифрене предности Бајерн стиже у 59. минуту када је Сиеб погодио.
Два гола је Бајерн постигао у 67. минуту. Прво је Сапоко Ндиаје матирао противничког голмана, а неколико секунди касније исто је урадио и Асомо.
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Павловић је у 86. минуту погодио за 13:0, а два минута касније Кимих постиже погодак за 14:0.
Коначних 15:0 на овој утакмици постављено је у 93. минуту утакмице. Стријелац гола био је Нурај. Бајерн је тако уписао убједљиву побједу.
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