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Алајбеговић у Јувентусу

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 11:54

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Алајбеговић у Јувентусу
Фото: Tanjug/AP/Jeff Roberson

Фудбалер Керим Алајбеговић налази се на корак до потписивања уговора са фудбалским клубом Јувентусом, јавља познати новинар Фабрицио Романо.

Он је објавио да је постигнут договор између свих страна и да ће Јувентус за трансфер Алајбеговића платити Бајеру из Леверкузена укупно 35 милиона евра.

Италијански медији наводе да је значајну улогу у реализацији трансфера имао и некадашњи везиста Јувентуса Миралем Пјанић, који је наводно помогао у преговорима и препоручио Алајбеговића челницима торинског клуба.

Према посљедњим информацијама из Италије, Алајбеговић би већ данас могао допутовати у Торино, гд‌је би требао обавити љекарске прегледе прије званичног потписа уговора. Ипак, термин прегледа за сада још није службено потврђен.

Тарик Мухаремовић је такође повезиван са Јувентусом, али до договора није дошло због велике плате коју је бх. репрезентативац тражио.

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Тагови :

Керим Алајбеговић

Јувентус

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