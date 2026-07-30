Интер продаје Бастонија

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Интер брзо размишља у овом прелазном року. Када је било извјесно да ће у Милано доћи Џон Стонс, штопер Манчестер ситија, тренер Кристијан Киву је морао да разријеши ребус и одлучи ког од двојице штопера - Јана Бисека или Алесандра Бастонија - ће клуб продати овог љета.
Одлука је пала, њемачки млади штопер Јан Бисек је добио предност и продужио је уговор са клубом до јуна 2031. године. Од доласка из Архуса 2023. године, Бисек је показао квалитет и био је у сталној ротацији у посљедњој линији, преноси Танјуг.
Алесандро Бастони је већ био на мети Ал Хилала и бившег тренера Симонеа Инзагија, па се очекује да се тај посао и реализује послије одлуке Кивуа.
И за штопера би било добро да напусти Италију јер је под истрагом тужилаштва у Милану због могуће малољетничке проституције.
Киву ће у наредној сезони имати на распологању од централних дефанзиваца Јана Бисека, Мануела Аканђија, Бенжамина Павара, Џона Стонса и сви се надају Кристијана Ромера.
Клубови су при крају договора око трансфера Аргентинца.
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