Logo

Анћелоти: Изгубили смо од Норвешке због паузе за хидратацију

30.07.2026 09:08

Коментари:

0
Карло Анчелоти италијански је фудбалски тренер и бивши фудбалер.
Фото: Таnjug/AP Photo/Derik Hamilton

Селектор Бразила Карло Анћелоти у разговору за ЕСПН поново се дотакао дебакла његове репрезентације и пораза од Норвешке, гдје је апострофирао паузу за хидратацију.

Једна од највећих контроверзи недавно завршеног Мундијала јесте пауза за хидратацију.

Много се о њој говорило, а она је послужила и као нека врста оправдања селектора Бразила Карла Анћелотија за рану елиминацију његовог тима.

"Мислим да смо изгубили од Норвешке због паузе за хидратацију. До тог момента тим је имао контролу. Јесте да је Норвешка имала много посједа на својој половини, али исто тако су и против Енглеске па нису успјели да побједе", рекао је Анћелоти преноси Спорт клуб.

Нејмар

Фудбал

Нејмар се опростио од Бразила

Ипак, стоји на становишту да преузима одговорност за дешавања на терену.

"Ту сам можда направио грешку. Мислио сам да смо изгубили контролу онда када је већ нисмо имали. Направио сам неке измјене, а ту је био и проблем са Халандовим голом".

Бразил је испао у осмини финала и први пут од 1966. није био макар међу осам најбољих.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Бразил

Норвешка

Карло Анћелоти

Коментари (0)

Прочитајте више

Превод: **Норвешки Ерлинг Халанд (9) слави са саиграчима након што је постигао други гол током фудбалске утакмице осмине финала Свјетског првенства између Бразила и Норвешке у Ист Ратерфорду, у Њу Џерсију, у близини Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026. године.

Фудбал

Норвежанин добио преко 85.000 порука мржње: Пријетње смрћу и увреде не престају

2 седм

0
Норвешка авио-компанија

Свијет

Норвешка авио-компанија изгубила опкладу па на Инстаграм ставила слику конкурента

2 седм

0
Норвешки Ерлинг Халанд аплаудира рукама прије четвртфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу између Норвешке и Енглеске у Мајами Гарденсу, Флорида, у суботу, 11. јула 2026.

Фудбал

Халанд открио зашто носи дугу косу?

2 седм

0
ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.

Фудбал

Норвежани тражили објашњење, ФИФА брзо реаговала: Сензори открили истину

2 седм

0

Више из рубрике

Ruža cvijet

Фудбал

Изненада преминуо Маријо Јакић, имао је свега 26 година

14 ч

0
Фудбалери Борца

Фудбал

Фудбалери Борца циљају побједу у Кишињеву

16 ч

0
УЕФА поново, још жешће, ударила на ФИФА

Фудбал

УЕФА поново, још жешће, ударила на ФИФА

19 ч

0
Инфантино пријети: Ако не пристанете на продају Свјетског остајете без милиона

Фудбал

Инфантино пријети: Ако не пристанете на продају Свјетског остајете без милиона

21 ч

0

  • Најновије

12

14

Кошарац: Конаковићево перфидно настојање да рехабилитује пропале политике

12

10

Граорац: Три деценије без правде за српске жртве

12

07

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

12

06

У Ријеци због најављеног топлотног таласа бескућницима обезбијеђен смјештај

12

03

Почиње највећа обнова приједорске болнице: Инвестиција вриједна скоро 196 милиона КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима