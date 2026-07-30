Анћелоти: Изгубили смо од Норвешке због паузе за хидратацију

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Селектор Бразила Карло Анћелоти у разговору за ЕСПН поново се дотакао дебакла његове репрезентације и пораза од Норвешке, гдје је апострофирао паузу за хидратацију.
Једна од највећих контроверзи недавно завршеног Мундијала јесте пауза за хидратацију.
Много се о њој говорило, а она је послужила и као нека врста оправдања селектора Бразила Карла Анћелотија за рану елиминацију његовог тима.
"Мислим да смо изгубили од Норвешке због паузе за хидратацију. До тог момента тим је имао контролу. Јесте да је Норвешка имала много посједа на својој половини, али исто тако су и против Енглеске па нису успјели да побједе", рекао је Анћелоти преноси Спорт клуб.
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Ипак, стоји на становишту да преузима одговорност за дешавања на терену.
"Ту сам можда направио грешку. Мислио сам да смо изгубили контролу онда када је већ нисмо имали. Направио сам неке измјене, а ту је био и проблем са Халандовим голом".
Бразил је испао у осмини финала и први пут од 1966. није био макар међу осам најбољих.
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