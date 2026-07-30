Сједница Владе Републике Српске

Сједница ће се одржати са сљедећим приједлогом дневног реда:

1. Усвајање Записника са 20. сједнице Владе Републике Српске одржане 23. јула 2026. године

2. Разматрање Информације о израђеном Идејно архитектонско - грађевинском пројекту „Модернизација ЈЗУ болнице „Др Младен Стојановић“ Приједор - санација и реконструкција постојећег објекта Ц, објекта психијатрије, изградња нових објеката за проширење постојећих капацитета и набавка нове медицинске и немедицинске опреме“, са Приједлогом закључка

3. Разматрање Информације о усаглашавању позиција Буџета Републике Српске и Фонда здравственог осигурања у 2026. години, са Приједлогом закључка.

4. Разматрање Информације о пресуди Врховног суда Републике Српске број: 11 0 У 034 642 26 Увп 2 од 4.6.2026. године, са Приједлогом рјешења

5. Разматрање: 1) Информације о продужењу рока важења Стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске 2021 - 2025. година и рока за реализацију активности утврђених Акционим планом за реализацију Стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске (2021 - 2025. година) за 2025. годину, са Приједлогом закључка 2) Приједлога одлуке о наставку реализације Акционог плана Стратегије управљања јавним финансијама Републике Српске (2021 - 2025. година)

6. Разматрање Информације о иницијативи за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, са Приједлогом закључка.

7. Разматрање Информације о суфинансирању активности организације традиционалне манифестације „61. Кочићев збор“, са Приједлогом закључка

8. Разматрање Информације о захтјеву Удружења грађана „Удружење економиста УМЕК“ , са Приједлогом закључка

9. Разматрање: 1) Информације о учешћу представника Владе Републике Српске у изради приједлога Стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма (2027-2032) и Акционог плана за њено провођење са Приједлогом закључка и 2) Приједлога рјешења о именовању чланова из Републике Српске у Радну групу за израду Приједлога стратегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма 2027-2032 и Акционог плана за њено провођење

10. Разматрање Информације о повећању основног капитала у привредном друштву д.о.о. "Андрићград" Вишеград, са Приједлогом закључка

11. Разматрање Акционог плана (2026 - 2027. година) спровођења Омладинске политике Републике Српске од 2023. до 2027. године, са Приједлогом закључка

12. Разматрање Акционог плана спровођења Стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2025 - 2031. године) за период од 2026. до 2028. године, са Приједлогом одлуке

13. Разматрање Годишњег извјештаја о додијељеној државној помоћи у Републици Српској у 2025. години, са Приједлогом закључка

14. Разматрање Приједлога одлуке o прихватању грант средства Инвестиционог оквира за Западни Балкан као помоћ финансирању Пројекта Водовод и канализација у Републици Српској

15. Разматрање Приједлога одлуке о покретању поступка додјеле концесије за изградњу и коришћење вјетроелектране „Толаново“, на подручју општине Невесиње

16. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за пренос права својине на непокретности у својини и у посједу Јавне здравствене установе Универзитетски клинички центар Републике Српске на Републику Српску укупне површине 2893 m²

17. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног водног добра на подручју Града Бања Лука на непокретности површине 60 m²

18. Разматрање Приједлога одлуке о прихватању преноса права својине на непокретностима у својини привредног друштва „Рибњак Јањ“ д.о.о. Бања Лука на подручју општине Шипово укупне површине 5702 m², у својину Републике Српске

19. Разматрање Приједлога oдлуке о укидању статуса јавног добра у општој употреби на непокретностима жељезничке инфраструктуре на подручју Града Бијељина укупне површине 560 m²

20. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног добра у општој употреби на непокретностима означеним као некатегорисани пут на подручју општине Лопаре укупне површине 405 m²

21. Разматрање Приједлога одлуке о укидању статуса јавног добра у општој употреби на непокретности на подручју општине Котор Варош површине 97 m²

22. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности за цијепање дијела парцела у својини Републике Српске на подручју општине Билећа, у обухвату КО Мируше и КО Билећа по захтјеву Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника правобраниоца Требиње

23. Разматрање Приједлога одлуке о продаји моторних возила трајно одузетих у судском поступку

24. Разматрање Приједлога одлуке о одобравању средстава у износу од 200.000,00 КМ АД „Град“ Бијељина на име остваривања права на подстицајна средства за унапређење експериментално-едукативног центара у пољопривреди

25. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству рада и борачко - инвалидске заштите за период 1.1 - 30.9.2026. године, у укупном износу од 407.500,00 КM

26. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 1.1 - 30.9.2026. године, у укупном износу од 200.000,00 КМ

27. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству породице, омладине и спорта за период 1.1 - 31.8.2026. године, у укупном износу од 427.082,00 КМ

28. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству унутрашњих послова за период 1.1. - 30.9.2026. године за капитална улагања у износу од 3.000.000,00 КM

29. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Министарству унутрашњих послова за период 1.1. - 30.9.2026. године за капитална улагања у износу од 42.887.613,41 КМ

30. Разматрање Приједлога одлуке о давању сагласности на План утрошка средстава Републичкој управи цивилне заштите за набавку постројења и опреме у износу од 3.936.600,00 КМ

31. Разматрање Приједлога одлуке о измјенама Одлуке о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2026/27. години на јавним високошколским установама („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/26)

32. Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке о начину финансирања Програма лијекова који се примјењују у ограничено доступним количинама за 2026. годину („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/25)

33. Разматрање Приједлога одлуке о измјени и допунама Одлуке о одређивању приоритетних пројеката из Програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из Буџета у 2026. години, са расподјелом средстава

34. Разматрање Приједлога одлуке о измјени Одлуке број 04/1-012-2-2950/21 од 7.10.2021. године („Службени гласник Републике Српске“ број 90/21)

35. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности, у сврху изградње додатне траке за спора возила на магистралном путу М1-115 (стара ознака М19), дионица Власеница - Хан Пијесак 1 - превој Хан Поглед

36. Разматрање Приједлога одлуке о утврђивању општег интереса за потпуну експропријацију непокретности, у сврху изградње моста број 350 и дијела саобраћајнице преко ријеке Дрињаче на магистралном путу другог реда М II - 506 (стара ознака М-19.2) на дионици граница РС/ФБиХ (Луке) - Тишћа, СТ 2+ 741,00 км, на подручју општине Власеница

37. Разматрање Приједлога рјешења којим се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње ауто пута и гасовода дионице Вукосавље - Брчко и Брчко - Рача, дозвољава ступање у посјед експроприсаних непокретности након коначности рјешења о потпуној експропријацији, РУГИПП, ПЈ Бијељина број 21.12/473-104/26

38. Разматрање Приједлога рјешења који се Републици Српској, као кориснику експропријације, а у сврху изградње магистралног гасовода, постављања гасне станице и друге гасне инфраструктуре на магистралном гасоводу који ће се градити на подрупју општина Шековићи, Власеница, Милићи и крака Власеница - Хан Пијесак дозвољава ступање у посјед непотпуно експроприсаних непокретности након коначности рјешења о непотпуној експропријацији РУГИПП, ПЈ Власеница (рјешења бр. 21.16/473-167/25; 21.16/473-104/25; 21.16/473-142/25; 21.16/473-118/25; 21.16/473-135/25; 21.16/473-42/25; 21.16/473-81/25)

39. Разматрање Приједлога рјешења о давању сагласности на Приједлог препоруке за гласање Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука представнику Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука за 33. ванредну сједницу Скупштине акционара „Лутрија“ Републике Српске а.д. Бања Лука

40. Разматрање Приједлога рјешења о измјенама Рјешења о именовању предсједника и чланова Савјета за праћење стања и реформе система пензијског и инвалидског осигурања у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број: 81/25)

41. Разматрање Приједлога мишљења o поднесеној Иницијативи, број: У-76/26 за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 14. став 6. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08, 52/14 и 90/23)

42. Разматрање Приједлога мишљења o поднесеној Иницијативу, број: У-80/26 за покретање поступка за оцјењивање члана 15. став 3. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 104/11)

43. Разматрање Приједлога мишљења о приједлогу за давање Аутентичног тумачења члана 59. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19, 61/21, 100/25 и 114/25)

44. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ РАЗМАТРА У ФУНКЦИЈИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

45. КАДРОВСКА ПИТАЊА

46. ТЕКУЋА ПИТАЊА